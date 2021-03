Hannover

Bereits zum siebten Mal beteiligt sich Hannover an der Aktion, mit der die Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) auf die weltweite Klimakrise aufmerksam machen will. In Millionen privater Haushalte auf der ganzen Welt, Tausenden Städten und Unternehmen geht dafür eine Stunde lang das Licht aus. Und das in jedem Land um Punkt 20.30 Uhr. Die Earth Hour wandert also innerhalb von 24 Stunden einmal um den Globus.

Während an weltberühmten Bauwerken wie dem Brandenburger Tor, dem Empire State Building in New York, der Christusstatue in Rio de Janeiro und dem Opernhaus in Sydney die Lichter ausgehen, werden in Hannover unter anderem das Neue sowie das Alte Rathaus, die Oper, der VWN-Tower, ebenso wie verschiedene Kirchen, Museen und Unternehmensgebäude eine Stunde dunkel.

Hannover setzt ein Zeichen für den Klimaschutz

„Mit der Earth Hour haben wir als Kommune die Möglichkeit, ein deutliches und sichtbares Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz und einen bewussteren Umgang mit Energie zu setzen. Deshalb machen wir mit“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay. Doch auch privat könne man sich an der Aktion beteiligen, teilt der WWF mit: „Egal wo Sie sich auf der Welt befinden, schalten Sie am Sonnabend um 20.30 Uhr für eine Stunde bei sich zu Hause das Licht aus.“

Nach Angaben der Stadt strebe man an, bis 2035 die Treibhausgasemissionen um 95 Prozent zu reduzieren und den Energieverbrauch im Stadtgebiet zu halbieren. Damit soll Hannover bereits 15 Jahre früher als bisher geplant klimaneutral werden.

Mehr als 500 deutsche Kommunen machen bei Earth Hour mit

Die Earth Hour entstand 2007 im australischen Sydney und entwickelte sich ab 2008 zu einer globalen Aktion. Allein in diesem Jahr nehmen mehr als 7000 Städte auf allen Kontinenten an der „Stunde der Erde“ teil. In Deutschland beteiligen sich mehr als 500 Kommunen, nach Angaben des WWF eine Rekordzahl.

Von Britta Lüers