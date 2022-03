Wie viele ukrainische Schülerinnen und Schüler gehen schon in Schulen in Hannover?

Die Stadt geht nach einer Abfrage an den Schulen von rund 55 Schülern an allen Schulformen aus (Stichtag 16. März). Tatsächlich dürften es bereits jetzt mehr sein. Allein die Goetheschule hat drei (ab Montag 17), die Schillerschule 14, die Waldorfschule am Maschsee fünf Kinder aufgenommen. Andere weiterführende Schulen haben oft zumindest zwei neue Schüler. Das ist erst der Anfang. Überall stehen täglich neue Aufnahmegespräche an.

Mit wie vielen neuen Schülern ist zu rechnen?

Das Land Niedersachsen erwartet bis zu 100.000 Kinder in Kita oder Schule. Um das einzuschätzen: Eingeschult werden jährlich etwa 70.000 Kinder. In Hannover gehen erste Schätzungen von bis zu 6500 zusätzlichen Schülern und Kita-Kindern aus. Zum Vergleich: Ein Schülerjahrgang umfasst in Hannover rund 4000 Kinder.

Wie gelangen die Schüler an eine Schule?

Oft fragen die Gastgeber der ukrainischen Familien in der Schule der eigenen Kinder an. Die Stadtverwaltung empfiehlt den ukrainischen Eltern dagegen dringend, sich an das städtische Bildungsbüro zu wenden, dass einen Schulplatz dort vermittelt, wo noch Platz ist. Manche Schulleiter halten das jedoch für ein Nadelöhr, das Büro sei damit überlastet. „Wir nehmen deshalb die Kinder an der Schule auf, an der sie vorsprechen“, berichtet Michael Schneemann, Leiter der Goetheschule.

Ab wann haben ukrainische Mädchen und Jungen Anrecht auf Unterricht?

Geflüchtete Kinder haben, je nach Alter, einen Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung und Schulbesuch. Nach Auskunft der Stadt Hannover greift dieser Anspruch ab drei Wochen in einer Kommune. Die Schulen sehen das nicht so eng und haben längst ihre Türen geöffnet. Die Kinder und Jugendlichen gelten zunächst als Gastschüler. „Wir wollen, dass sie erst mal ihren Ort haben, und fädeln sie in unsere Klassen ein. Im Moment geht es vor allem darum, dass sie was zu tun haben“, sagt Schneemann.

Wie klappt die Verständigung?

Die Kinder und Jugendlichen sprechen Ukrainisch oder Russisch, oft auch beides. Meist dolmetschen jetzt hannoversche Schüler, die selbst eine der beiden Sprachen beherrschen. An der Waldorfschule an Maschsee kümmert sich eine Russischlehrerin, selbst Ukrainerin, außerhalb des Unterrichts um die neuen Kinder. Ältere Schüler können häufig Englisch. Manche ukrainische Schüler haben auch Deutsch gelernt. Einige wenige haben sogar in Kiew die deutsche Schule besucht und steigen hier sofort in den Unterricht ein.

Bekommen die ukrainischen Kinder schon Deutschunterricht?

Kein Platz mehr: In Sprachlernklassen bekommen Zuwandererkinder intensiv Deutschunterricht. Viele dieser Klassen sind bereits ausgelastet. Quelle: Peter Steffen/dpa

Bisher improvisieren die Lehrer. Bestehende Sprachlernklassen sind in der Regel voll. An der Schillerschule lernen jetzt sieben zusätzliche Schüler in solch einer Klasse. An der Goetheschule geben Lehrkräfte ehrenamtlich nebenbei Deutsch. Die Waldorfschule in Bothfeld will mit ehemaligen Schülern und Eltern Deutschunterricht organisieren. „Zusätzliche Deutschkurse sind unerlässlich. Es ist ein Irrglaube, dass Kinder mit anderer Muttersprache Deutsch von selbst lernen“, sagt Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule.

Richtet das Land zusätzliche Sprachlernklassen für Deutsch ein?

Dazu schreibt das Kultusministerium, bei den derzeit noch verhältnismäßig niedrigen Zahlen an ukrainischen Kindern und Jugendlichen dürften die meisten in die Regelklassen kommen und zusätzliche Sprachförderangebote erhalten. Sprachlernklassen seien aber nicht ausgeschlossen.

Schaffen die Schulen das?

„Wir stehen vor einer Riesenherausforderung“, sagt Michael Bax von der Leonore-Goldschmidt-Schule. Zunächst werden voraussichtlich Klassen mit freien Plätzen bis zur Obergrenze gefüllt. Das wird jedoch wohl kaum reichen. Die Stadt Hannover prüft, welche ehemaligen Schulgebäude sich zusätzlich nutzen lassen. „Wir haben allerdings auch einen eklatanten Mangel an Lehrkräften“, sagt Bax. Die Unterrichtsversorgung ist bereits niedrig. „Wir arbeiten mit einer sehr gestressten Personaldecke“, sagt auch Schneemann.

In anderen Städten haben Schulen bereits Extra-Klassen für die ukrainischen Flüchtlinge eingerichtet, damit die Kinder gut Deutsch lernen. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Wo kommen die erforderlichen Lehrkräfte her?

Unkonventionelle Ideen gibt es dazu einige. Wie bereits in der Corona-Pandemie könnten Lehramtsstudierende in einer Art Praxisphase einspringen. Auch pensionierte Lehrkräfte könnten helfen. Diskutiert wird ebenfalls, Nachhilfeinstitute mit Deutschförderung zu beauftragen. Ein anderer Vorschlag: Pflichtunterricht kürzen und dadurch Lehrkräfte freisetzen. „Wir haben eine Notsituation. Irgendetwas muss passieren. Über Mehrarbeit lässt sich das nicht mehr auffangen“, meint Bax. Die Lehrkräfte seien durch Corona-Pandemie und hohe Krankenstände stark beansprucht.

Stellt das Land angesichts des Lehrermangels Menschen mit anderer Qualifikation ein?

„Wir prüfen sehr flexibel, wie zusätzliches – auch ukrainisches – Personal niedrigschwellig und bürokratiearm gewonnen werden kann“, sagt Sebastian Schumacher, Sprecher des Kultusministeriums. Das gelte für Lehrkräfte, aber auch pädagogische Mitarbeiterinnen sowie Kita-Personal.

Die ukrainische Generalkonsulin fordert getrennten Unterricht für die Flüchtlingskinder nach ukrainischem Lehrplan. Sie hat die Rückkehr der Schüler statt ihre Integration im Blick. Was sagt das Land?

Priorität hat laut Ministerium, den Kindern das Ankommen zu erleichtern und Bildungsangebote zu machen. Diese dürfen unterschiedlich sein und auch mit Blick auf die Ausstattung der Schulen variieren. Integrations- oder Sprachlernklassen seien nicht ausgeschlossen, ebenso wie andere pädagogische Angebote. Diese seien auch in Ukrainisch denkbar. „Wir planen in unterschiedlichen Szenarien und Phasen. Vieles ist noch nicht prognostizierbar“, sagt Ministeriumssprecher Schumacher.

Suchen die Schulen nach Personal und Ehrenamtlichen?

Beate Günther, Leiterin der Schillerschule, hat bereits in ihrer Elternschaft gefragt, ob sich ukrainische oder russischsprachige Lehrkräfte finden lassen. Sie könnten in den ersten Wochen, so Günthers Idee, Unterricht geben. „Hauptsache, es passiert etwas mit den Kindern und sie kommen weiter in ihrer Schulbildung.“ Nach einer gewissen Zeit sei aber die Aufnahme in die Regelklassen wichtig. Günther betont, ihr Vorschlag sei eine Idee von vielen. Und abhängig davon, was das Kultusministerium genehmigt.