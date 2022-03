Hannover

Drei Messehallen dienen derzeit in Hannover als Notunterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine. Auch in den Umlandkommunen werden die Vertriebenen versorgt – ganz überwiegend von Hilfsdiensten wie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Johanniter-Unfall-Hilfe. Angesichts der Fülle von Aufgaben und immer mehr Menschen, die vor dem Krieg fliehen, zeigen sich bei den Hilfsdiensten nun erste Personalengpässe, auch im Bereich der Ehrenamtlichen.

„Wir haben eine angespannte Personalsituation und wünschen uns natürlich mehr Unterstützung vonseiten der Arbeitgeber“, sagt Anton Verschaeren, Vorstandsvorsitzender des DRK in der Region Hannover.

Coronabedingt kommt es zu weiteren Ausfällen

Die Hilfsdienste greifen sowohl auf Ehrenamtliche zurück als auch auf bezahlte Kräfte. So sind für das DRK 45 freiwillige Helfer auf dem Messegelände im Einsatz. Sie geben unter anderem Decken aus, verteilen Hygieneartikel und dienen den Menschen als Ansprechpartner. Klar ist auch, dass die Einsatzzeit der ehrenamtlichen Helfer begrenzt ist, schließlich gehen sie in der Regel noch einem Beruf nach.

„Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass wir immer noch eine sehr angespannte Pandemielage haben und es dadurch auch zu Personalausfällen kommen kann“, sagt Hannovers DRK-Chef Verschaeren.

Auch die Johanniter unterstützen die Geflüchteten mit 20 ehrenamtlichen Helfern auf dem Messegelände. Bisher habe es dort noch keine Interessenkollision zwischen Ehrenamt und beruflicher Anforderungen gegeben, sagt Bettina Martin, Sprecherin des Johanniter-Regionalverbands Niedersachsen Mitte. Zwei Helfer seien freigestellt, mehrere seien bereits in Rente, andere könnten sich ihre berufliche Arbeitszeit frei einteilen.

In der Messehalle 27 hat die Feuerwehr ein Zeltdorf für Kriegsflüchtlinge aufgebaut. Quelle: Rainer Dröse

Ehrenamtliche bekommen Probleme mit Arbeitgebern

Aber es gibt auch andere Beispiele. So haben die Johanniter aus Schwarmstedt kurzfristig eine Notunterkunft in Krelingen auf die Beine gestellt. Dort kamen Menschen unter, die keinen Platz mehr in der Landesaufnahmestelle in Bad Fallingbostel fanden. „Wir erlebten einen Ansturm. Von Sonntagmorgen bis Mittwoch waren die Ehrenamtlichen im Einsatz“, sagt Martin. Und das habe dann schon zu Schwierigkeiten mit Arbeitgebern geführt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Länger währende Großeinsätze sind nicht allein mit ehrenamtlichen Kräften zu schaffen. Um in Notfällen rasch helfen zu können, greifen die Verbände auf etliche Freiwillige zurück. Ist absehbar, dass die Notlage andauert, bauen die Hilfsdienste parallel hauptamtliche Strukturen auf. Aber auch hier scheint es inzwischen Engpässe zu geben.

ASB sucht Teilzeitkräfte für Messe-Notunterkünfte

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sucht derzeit Betreuungskräfte für die Geflüchteten auf dem Messegelände – ausdrücklich keine Ehrenamtlichen. Gefragt sind Minijobber auf 450-Euro-Basis und Teilzeitkräfte. Erfahrung in der Flüchtlingsbetreuung sei wünschenswert, aber kein Muss, heißt es in einer Mitteilung des ASB. Der Verband wirbt mit Urlaubsgeld, Zuschlägen für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie einem Betreuungszuschuss für Mitarbeiterkinder.

Auch bei der Stadt Hannover, die zwei Hallen auf dem Messegelände betreibt, wird das Personal knapp. Sie braucht Sozialarbeiter, Erzieher und Verwaltungskräfte. Die Stadt hat eine Dependance des Ausländeramts auf dem Messegelände errichtet, sodass die Ukrainerinnen und Ukrainer Aufenthaltstitel beantragen können. „Wir nehmen an Personal alles, was wir kriegen können“, sagte Sozialdezernentin Sylvia Bruns (FDP) kürzlich im Bezirksrat Nord.