Hannover

Die führenden deutschen Wissenschaftsorganisationen unterstützen das Vorgehen der Bundesregierung gegen den kriegerischen und völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine. Sie sehen in der Invasion einen Angriff auf Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung, auf denen Wissenschaftsfreiheit und wissenschaftliche Kooperationsmöglichkeiten basieren.

Kooperation mit Russland soll ruhen

Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen berät mit der Bundesregierung über weitere Schritte. Sie empfiehlt aber bereits jetzt, wissenschaftliche Kooperationen mit staatlichen Institutionen und Wirtschaftsunternehmen in Russland sofort einzufrieren, damit deutsche Forschungsgelder Russland nicht mehr zu Gute kommen. Die Forscher bedauern den Schritt, weil er die gemeinsame Arbeit an Problemen wie Klimawandel, Artensterben oder Infektionskrankheiten ausbremst. Das Bedauern gilt auch den langjährigen russischen Kooperationspartnern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die über die Invasion Russlands in die Ukraine selbst entsetzt sind.

Hilfe für ukrainische Forscher

Die Zusammenarbeit mit ukrainischen Partnern will die Allianz fortzusetzen. Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die als Folge der russischen Aggression ihr Land verlassen müssen, sollen im Rahmen umfassender Hilfsprogramme Unterstützung bekommen.

Zu der Allianz gehören die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Alexander von Humboldt-Stiftung, der Deutsche Akademische Austauschdienst, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Hochschulrektorenkonferenz, die Leibniz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Wissenschaftsrat.

Die Forschungseinrichtungen und Hochschulen in Hannover gehören in der Regel einer oder mehrerer dieser Einrichtungen an. So ist die TIB als Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Teil der Leibniz-Gemeinschaft.

Von Bärbel Hilbig