Hannover

Früh morgens ist Valeriy einer der ersten am Stand für ukrainische Flüchtlinge im Bahnhof. Der junge Ingenieur baut mit auf, begrüßt die ersten Flüchtlinge, die morgens eintreffen, versorgt sie mit Essen und Getränken, schaut nach denen, die hier geschlafen haben. Valeriy ist Russe, vor vier Jahren ist er aus Moskau geflohen: „Ich war in der Opposition“, sagt der junge Mann, „viele meiner Freunde sind im Gefängnis.“ Er blickt um sich, sieht auf das Treiben und schluckt: „Wir haben in Russland wirklich alles uns mögliche versucht, aber wir sind gescheitert.“

Vor vier Jahren aus Moskau geflohen: Helfer Valeriy versorgt Flüchtlinge aus der Ukraine. Quelle: Samantha Franson

Man sieht ihm an, wie ihn das belastet. Genauso wie dieser Krieg: Russland sei der Aggressor, bricht es aus ihm hervor. Ein Satz, den er in seiner alten Heimat nicht aussprechen könnte, ohne Strafen befürchten zu müssen.

Als Kind selbst vor dem Krieg geflohen

„Die Ukrainer sind wirklich ein so mutiges und freiheitsliebendes Volk!“, sagt er voller Bewunderung. „Meine Hoffnung ist wirklich, dass sie sich von Putin befreien können. Ich hasse diese Regierung, es ist so schrecklich.“ Wieder blickt er zu einem Kind, das erschöpft auf einem Koffer sitzt.

„Ich stamme aus Tadschikistan“, berichtet der junge Ingenieur. „Als ich vier Jahre alt war, mussten wir im Bürgerkrieg fliehen. Statt an Spielplätze erinnere mich noch an all die Panzer in den Straßen. Ich sah als Kind, wie die Menschen vor dem Krieg fliehen mussten. Jetzt erleben diese ukrainischen Kinder dasselbe.“ Sichtbar ringt er um Fassung. „Ich helfe den Opfern, das kann ich jetzt tun“, sagt er und bringt einer Flüchtlingsfamilie aus Charkiw, die bereits seit vier Tagen unterwegs ist, warme Suppen – da strahlen die Kinder vor Freude. Danach verabschiedet er sich, Valeriy muss zur Arbeit. „Aber heute Abend komme ich wieder!“, verspricht er.

Stärkung vor der Weiterreise: Arseniy (6) bekommt von Mutter Svetlana etwas Suppe. Die Familie kommt aus Charkiw und ist unterwegs nach Antwerpen. Quelle: Samantha Franson

Auch Samava begrüßt die Ankommenden auf Russisch. Sie will sich nicht fotografieren lassen – aus Angst. „Ein Teil meiner Familie lebt noch in Russland, da muss ich vorsichtig sein“, sagte die junge Medizinstudentin. Sie erzählt, wie schwer es für ihre Großeltern ist, eine andere Wahrheit als die offizielle zu glauben. „Es gibt ja kaum noch Informationen.“

„Russland ist ja nicht Putin“

Es sei für sie selbstverständlich, den Ukrainern zu helfen: „Ich glaube, Humanität ist ein Grundprinzip unseres Zusammenlebens.“ Probleme, dass sie Russin ist, habe sie am Stand nicht: „Die Menschen hören am Akzent, dass ich Russin bin, aber sie sind einfach nur dankbar“, berichtet sie. „Außerdem ist Russland ja nicht gleich Putin!“

Kleine Gabe: Alina, Architekturstudentin aus Omsk, verteilt Schokolade. Quelle: Samantha Franson

Alina kommt ebenfalls aus Russland. Vor zwölf Jahren ist ihre Familie nach Deutschland gekommen. „Ich habe das Hilfsangebot zufällig gesehen und helfe die zweite Woche am Stück hier: Man tut was man kann“, sagt die junge Architekturstudentin mit einer faszinierenden Selbstverständlichkeit. „Nach dem ersten Tag konnte ich nicht schlafen, die Eindrücke waren zu groß“, erzählt die 22-Jährige.

Nationalität spielt keine Rolle

Neben dem Organisieren von Tickets und dem Versorgen mit Essen sei es auch eine wichtige Aufgabe, einfach mal zuzuhören: „Manche müssen einfach mal ihre Seele ausschütten“, sagt Alina. Immer wieder führt sie ukrainische Flüchtlingskinder zum Eisstand, wo sie eine Kugel Eis kostenlos bekommen – eine Spende der Eisdiele. „Die Kinder sind tagelang unterwegs, so eine kleine Ablenkung tut ihnen gut!“ Alina selbst ist in Sibirien, in Omsk, geboren. „Aber hier am Stand spielt die Nationalität keine Rolle. Bei manchen weiß ich gar nicht, woher sie kommen. Wer helfen will, hilft. Das ist hier sehr familiär.“

Das sieht auch Katarzyna so. Die Polin ist Medienpädagogin und arbeitet im Freizeitheim Vahrenwald. Sie hat Freunde aus der Ukraine, aus Weißrussland, aus Polen: „Politik trifft nicht das, was Menschen hier untereinander spüren“, sagt sie, während sie einer älteren Ukrainerin ein Wasser gibt und geschmierte Brötchen verteilt – die kommen als Spende von der Schule auf der Bult. Jeden Morgen kaufen die Schüler Brötchen, schmieren sie und bringen sie am Stand im Bahnhof schon vor 9 Uhr vorbei.

Riss geht durch ganze Familie

Jeder, der hier freiwillig hilft, hat seine eigene Geschichte. Da ist Pavlo. Der 23-Jährige ist in der Ukraine geboren, hat aber auch väterlicherseits russische Wurzeln. „Als meine Mutter mir sagte, dass die Ukraine angegriffen wird, wollte ich es erst nicht glauben. Stundenlang habe ich vor dem Handy gesessen und die Nachrichten verfolgt. Es sei schlimm, wenn solche Ereignisse Familien spalten würden, fügt der Informatikstudent mit Blick auf seine eigene Situation hinzu.

Katrin Klunkert ist eigentlich Lehrerin und gibt Deutsch-Sprachkurse. „Als ich heute morgen durch den Bahnhof gelaufen bin, um zur Schule zu gehen, habe ich zwei Mädchen gesehen, die hier saßen. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Meine Schüler haben mich dann überredet, mit ihnen hierher zurückzukommen. Wir haben Süßigkeiten gekauft und verteilen sie jetzt. Das war uns wirklich ein Bedürfnis, hier zu sein und zu helfen!“

Mit Schülern: Lehrerin Katrin Klunkert (Zweite von rechts) entschloss sich spontan, im Bahnhof zu helfen. Quelle: Samantha Franson

Da geht Yildiz herum. Sie trägt ein großes Schild mit ukrainischer Schrift. Schweigend stellt sie sich mal hier, mal dort vor Flüchtlingsfamilien und hält das Plakat hoch. Sie habe das mit der ukrainischen Kirche gemalt.

Sohn fährt freiwillig in die Ukraine

Auf dem Plakat stünden viele wichtige Hinweise für die Frauen, zum Beispiel eine Warnung, nicht einfach irgendwelchen Männern zu folgen, in Autos einzusteigen oder den Pass aus der Hand zu geben. „Das ist so wichtig. In jedem Bahnhof müsste so jemand stehen und warnen. Oft sind die Frauen noch ganz jung und kennen sich hier nicht aus!“ Yildiz ist Türkin. Ihr Sohn ist mit einer Ukrainerin verheiratet.

Ihr Sohn ist mit einer Ukrainerin verheiratet: Türkin Yildiz gibt Flüchtlingsfamilien wichtige Tipps. Quelle: Samantha Franson

Kurz nach Kriegsausbruch sei er in die Ukraine gefahren, um seine Schwiegermutter nach Deutschland zu holen. Doch Deniz blieb da, um vor Ort zu helfen. Sie zeigt ein Bild von ihm im Kriegsgebiet. „Er ist Soldat und überlegt zu kämpfen. Fragen Sie bitte nicht, wie es mir dabei geht!“, sagt sie.

Zusammen sind alle eine Familie

Da kommt aufgeregt eine weitere Helferin, Victorya Savina, angelaufen, im Schlepptau hat sie zwei junge Frauen mit ihren drei kleinen Kindern und einem dreimonatigem Säugling – dabei sind die Mütter selbst erst 20 und 17 Jahre alt: „Sie hatten die Pässe verloren und saßen hier fest. Ohne Pässe konnten sie aber nicht weiter, bekamen auch keine Unterkunft, konnten sich nicht registrieren lassen. Sie waren völlig verzweifelt. Doch jetzt konnten wir helfen und neue Dokumente beschaffen. Und schaut, die Kinder haben auch etwas Neues zum Anziehen“, freut sie sich für die Flüchtlingsgruppe.

Pässe verloren: Rita (20) mit ihren drei Söhnen Amir (2), Rustam (1) und Shamil (4). Ihre Freundin Vlada (17) ist mit Sohn Emmanuel, drei Monate, auf der Flucht. Der Kleine schläft im Kinderwagen. Quelle: Samantha Franson

„Wir sind hier alle nur, um zu helfen. Ganz unbürokratisch. Und das ist doch großartig. Hier gibt es keine Schranken, nur Menschen, die füreinander da sind“, sagt Victorya Savina, die selbst in der Ukraine geboren wurde. „Und wenn ich diese Leute, die schon so viel erlebt haben, sehe, wie sie kurz mal sich freuen können, dann macht mich das auch unbeschreibbar glücklich!“

Da winkt Shamil, der älteste Sohn von Rita, ihr fröhlich in seiner neuen Jacke aus dem Spendenfundus zu. In der einen Hand hält der Vierjährige ein Brötchen – und strahlt über das ganze Gesicht.

Von Maike Jacobs