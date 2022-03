Ukraine-Hilfe: Autoren aus Hannover lesen für den Frieden

Hannover

Insgesamt zehn Autorinnen und Autoren sind am Start, wenn es am Sonnabend, 19. März, ab 15 Uhr heißt: „Autoren lesen für den Frieden“. Die Idee kam der hannoverschen Krimiautorin Claudia Rimkus („Uhlenbrock“) ganz spontan: „Wir müssen irgendetwas tun, um zu helfen.“ Ihre Lösung – eine Lesung, um Spenden zu sammeln.

Der Nachmittag verspricht viel Unterhaltung. Rimkus: „Jeder Autor wird etwa 15 Minuten einen Text seiner Wahl lesen.“ Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht: „Es soll keine bedrückende Veranstaltung werden.“

Spenden für Hilfsorganisation

Unterstützung bekommt Rimkus von der Sofa-Loft-Chefin Sylvia Sobbek, die spontan den Kinosaal des Möbelhauses in der Jordanstraße 26 in Hannover zur Verfügung stellte. „Wir wollen nichts an der Veranstaltung verdienen, stellen deshalb auch keinen Büchertisch auf“, betont die Autorin. Spenden möchte sie den Erlös am liebsten einer regionalen Hilfsorganisation.

Diese Autoren sind bei der Lesung für die Ukraine-Hilfe dabei. Quelle: Rimkus

Mit dabei sind neben Rimkus Renate Folkers, Carsten Schütte, Heike Wolpert, Ralf Langroth, Susanne Schieble, Burkhard Wetekam, Corinna Kastner, Thorsten Sueße und Sibylle Naberhaus. „Alle haben in kürzester Zeit zugesagt, es wären sogar noch mehr geworden“, sagt Rimkus.

Von perre