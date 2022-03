Hannover

Hannover bereitet sich auf die Ankunft weiterer Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Auf dem Messegelände hat die Feuerwehr Hannover am Wochenende eine Notunterkunft für bis zu 1152 Menschen errichtet. Wann die ersten Menschen in die Unterkunft einziehen werden, ist noch unklar – aber die Beteiligten gehen davon aus, dass die Kapazitäten früher oder später in jedem Fall gebraucht werden.

„Die Landeshauptstadt steht zu ihrer Verantwortung. Sie wird alles tun, was ihr möglich ist, um den Menschen, die vor dem Krieg fliegen, umfassend zu helfen“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay am Sonntagmorgen beim Besuch der frisch fertiggestellten Zeltstadt in Messehalle 27.

Hilfsbereitschaft: Auch Kinderbetten gehören zur Ausstattung der Notunterkunft. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Stadt ist unterteilt in 36 kleinere „Dörfer“ zu je vier Zelten. In jedem Zelt stehen acht bis zehn Betten, darunter auch Kinderbetten. Außerdem gibt es in jedem Dorf Spinde, die als Kleiderschränke dienen. An der Westseite der 32.000 Quadratmeter großen Halle stehen Waschmaschinen und Trockner, an der Nordseite sind Dusch- und Klocontainer aufgebaut.

Insgesamt 260 Helfer haben die Unterkunft innerhalb von 48 Stunden aufgebaut. Betrieben wird sie, sobald die ersten Geflüchteten eintreffen, vom Deutschen Roten Kreuz. Wann das so weit sein wird, ist den Verantwortlichen allerdings nicht klar – denn anders als bei der Flüchtlingskrise 2015 müssen sich die Flüchtenden nicht melden, sondern können ohne Visum in die EU einreisen und gratis mit Zügen innerhalb Deutschlands fahren. „Die Stadt kann jederzeit auf neue Lagen reagieren“, sagte Hannovers Ordnungsdezernent Axel von der Ohe.

Man rechne damit, dass bereits in den nächsten Tagen die Zahl der Geflüchteten, die nach Hannover komme, deutlich steigen werde. Bereits am vergangenen Montag kamen erste Menschen aus der Ukraine an. Aktuell hat die Stadt 200 Ukrainer, vor allem Frauen und Kinder, in Notunterkünften untergebracht.

Von Heiko Randermann