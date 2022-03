Hannover

Die Aegidienkirche wird in Gelb-Blau angestrahlt, Künstlerinnen aus der Ukraine musizieren: Für Sonntagabend ruft die Stadt Hannover zur Teilnahme an einer Friedenskundgebung in der Aegidienkirche auf. Ab 18.30 Uhr singt der ukrainische Frauenchor Kalyna, am Vibrafon begleitet von der aus der Ukraine stammenden Künstlerin Masha Kashyna. Anschließend sprechen unter anderem Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes sowie Oksana Janzen vom Ukrainischen Verein in Niedersachsen und Tatiana Czepurnyi vom Tolstoi-Hilfs- und Kulturwerk.

Ukraine-Gedenken in der Aegidienkirche

Die als Kriegsruine bewahrte Aegidienkirche stehe als „Kirche des Friedenswunsches“ allen friedliebenden Menschen als Ort der Solidarität, des Friedens, des Gebets und des Innehaltens offen, heißt es bei der Stadt. Dort könne man Blumen ablegen, Friedenswünsche für die Ukraine und die Welt als Zeichnungen und Briefe aufhängen und zum gemeinsamen Austausch zusammenkommen. Der Turm der Aegidienkirche solle auch an den folgenden Abenden in Blau-Gelb angestrahlt werden.

Die Gedenkkundgebung wird organisiert von der Stadt und dem Stadtkirchenverband Hannover als Kooperationspartner. Das Haus der Religionen unterstützt die Veranstaltung.