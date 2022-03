Hannover/Laatzen

Menschenhändler und Betrüger versuchen derzeit vermehrt, das Leid von Geflüchteten aus der Ukraine auszunutzen. Ziel ist es, Frauen sexuell auszubeuten oder sie in die Zwangsprostitution zu schicken. Dabei geben die Betrüger vor, Arbeit oder Wohnraum anzubieten. Auch am Messebahnhof Laatzen, einem Drehkreuz für Geflüchtete aus dem Kriegsland, hat die Bundespolizei die ersten entsprechenden Anwerbeversuche registriert.

Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover, spricht derzeit von vier vermeintlichen Versuchen, die bekannt und unterbunden wurden. „Die Personen waren bereits wegen Sexualdelikten vorbestraft“, so Gerbert. Sie sollen sich am Messebahnhof auffällig verhalten haben.

1000 Geflüchtete kommen jeden Tag in Laatzen an

Die Bundespolizei hielt Gefährderansprachen und regte bei der Deutschen Bahn Platzverbote an. Doch es seien noch weitere Hinweise auf Anwerbeversuche eingegangen, bei denen allerdings keine Täter ermittelt werden konnten. Dass Geflüchtete sich bereits auf Betrüger eingelassen haben, ist nicht bekannt.

Nach Angaben der Bundespolizei kommen jeden Tag etwa 1000 Geflüchtete am Messebahnhof an, viele reisen weiter. Andere steigen am hannoverschen Hauptbahnhof aus. Um diese Menschen vor den Betrügern zu schützen, warnen Polizei, Dolmetscher und Freiwillige vor der Masche. „Eine Ansprache in der Muttersprache ist der beste Weg, um das Risiko zu minimieren“, sagt Gerbert. Uniformierte und Beamte in Zivilkleidung zeigen verstärkt Präsenz in den Bahnhöfen.

Derzeit keine Schutzzonen für Hannover geplant

Zudem wird derzeit eine sogenannte Checkkarte gedruckt, die ebenfalls vor Anwerbeversuchen gewarnt. Gerbert lobt die gute Zusammenarbeit zwischen Bundespolizei, der Stadt Hannover und allen anderen Beteiligten.

Für die Einrichtung von Schutzzonen für Geflüchtete am Haupt- oder Messebahnhof sieht Gerbert derzeit keinen Anlass. Diese Zonen hatte etwa die Polizeigewerkschaft GdP gefordert. Die Bundespolizeidirektion Hannover hat ihre Einsatzkräfte für die Gefahren durch Betrüger sensibilisiert. „Wir tun alles Mögliche, um die Betrüger zu bekämpfen“, sagt auch Polizeioberrat Daniel Mucha.

Von Manuel Behrens