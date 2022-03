Hannover

Die eilige Mail des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) ging am Donnerstag an alle Hotels in der Region Hannover – auf Bitten der Stadt: „Aktuell gibt es einen dringenden Bedarf an Haus- und/oder Badeschuhen in den Größen 35 bis 39 für die Geflüchteten in den Messehallen.“ Auch private Haus- und/oder Badeschuhe-Spenden seien herzlich willkommen.

Grund für den ungewöhnlichen Aufruf: Zwar sind die 36 provisorischen Zeltdörfer in der Messehalle 27 beheizt. Aber: Der Fußboden der Halle ist nach der langen Frostperiode ausgekühlt. Und die einfachen, aber durchaus wärmenden „Einweg“-Hausschuhe gehören in vielen Hotels zur Standardausrüstung in den Zimmern.

Große Spendenbereitschaft

„Gerade viele minderjährige Flüchtlinge kommen ohne Gepäck an, haben nichts dabei“, sagt Dehoga-Geschäftsführerin Renate Mitulla. Sie stiegen morgens aus dem Bett und liefen barfuß durch die Unterkünfte. Und die Spendenbereitschaft ist groß. „15 Hotels erklärten sich spontan zur Hilfe bereit, es werden immer mehr“, sagt die Dehoga-Geschäftsführerin.

Haus- und Badeschuhspenden nimmt auch der Nachbarschaftstreff Mittelfeld entgegen. Kontakt gibt es via E-Mail unter info@nachbarschaftstreff-mittelfeld.de oder per Telefon: (0511) 89992594.

Von cpe