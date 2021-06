Hildesheim

Der Prozess gegen Enim D. (41) nähert sich dem Ende. Er hatte am 13. Dezember 2020 in Uetze seiner Schwägerin (46) ins Gesicht geschossen. Die Frau überlebte, leidet aber immer noch sehr unter den psychischen Folgen des Verbrechens. Am Dienstag, 29. Juni, wird die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hildesheim die Plädoyers hören und dann das Urteil sprechen.

Am Dienstag erstattete ein psychiatrischer Sachverständiger sein Gutachten über den Angeklagten. Laut Gerichtssprecher Steffen Kumme kann der Gutachter eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten nicht ausschließen. Der Psychiater empfahl eine Unterbringung des Angeklagten im Maßregelvollzug. Dort soll er von den Drogen loskommen. Sollte es so kommen, dann kann Enim D. nach bestandener Therapie nach der Hälfte der verbüßten Haft wieder frei sein.

Angeklagter gesteht die Tat, leugnet Tötungsabsicht

Enim D. hatte am ersten Verhandlungstag den Schuss auf seine Schwägerin gestanden, allerdings eine Tötungsabsicht bestritten. Der VW-Arbeiter erklärte, dass er zur Tatzeit unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol gestanden habe.

Eigentlich wollte er am frühen Morgen des 13. Dezembers seine Ex-Frau zur Rede stellen. Sie wollte ihm den Umgang mit der Tochter (5) verbieten. Als der Angeklagte bewaffnet in der Wohnung seiner Ex randalierte, schloss sie sich im Schlafzimmer ein. Und holte ihre Schwester, die nebenan wohnte, zur Unterstützung.

Angeklagt ist Enim D. wegen versuchten Totschlags in zwei Fällen. Die Schwurgerichtskammer hat im Eröffnungsbeschluss erklärt, dass auch ein versuchter Mord in zwei Fällen in Frage kommen könne. Außerdem müsse das Gericht klären, ob es sich um eine oder um zwei Taten handele – unabhängig davon, ob versuchter Mord oder versuchter Totschlag. Der Staatsanwalt geht davon aus, dass Enim D. zunächst seine Schwägerin töten wollte und dann seine Ex-Frau. Da die Waffe eine Ladehemmung gehabt habe, konnte der Angeklagte nicht mehr auf die Mutter seiner Tochter schießen.

Von Thomas Nagel