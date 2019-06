Erneut sind in Uetze Mitglieder von zwei Familienclans aneinandergeraten. Diesmal schlug die Gruppe mit Dachlatten und Eisenstangen am Dienstag in der Innenstadt aufeinander ein. Anlass ist nach NP-Infos ein Beziehungsstreit. Erst am Sonnabend war die Gruppe im Uetzer Freibad aneinander geraten.