Üstra und Regiobus: bargeldlos bezahlen – und wieder vorne einsteigen

Hannover

Seit rund anderthalb Jahren sind wegen der Corona-Pandemie die vorderen Türen der Busse von Üstra und Regiobus dicht. Die Verkehrsunternehmen wollten durch diese Maßnahme ihre Mitarbeiter schützen. Ab Montag sollen jedoch in zunächst einigen Fahrzeugen wieder die Türen im Fahrerbereich öffnen. Gleichzeitig wird testweise die Möglichkeit des bargeldlosen Bezahlens eingeführt. Damit können auch wieder Fahrscheine beim Fahrer erworben werden, was lange nicht möglich war.

Starten soll der Versuch am Montag (23. August). Wie die Unternehmen mitteilen, sind die Busse, die an dem Test teilnehmen, schnell zu erkennen: Nämlich „schlicht und einfach daran, dass die vorderen Türen an der Haltestelle geöffnet werden“.

Bargeldloses Bezahlen: Regulärer Betrieb ab 13. September

Üstra und Regiobus wollen die Funktionsweise der bargeldlosen Bezahlsysteme zunächst bis zum 8. September erproben. Sollten sich diese bewähren, soll ab 13. September der reguläre Betrieb beginnen.

Der Schutz des Fahrpersonals soll trotz des nun wieder stattfindenden Kundenkontaktes durch Schutzscheiben gewährleistet werden, wie sie auch im Einzelhandel zum Einsatz kommen. Ein Großteil der Fahrzeuge wurde damit bereits ausgerüstet. Bisher wurde der Fahrerbereich in der Regel provisorisch durch Folien von den Fahrgästen abgetrennt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Möglichkeit des Bargeldlosen Bezahlens soll ebenfalls das Risiko der Ansteckung mit dem Coronavirus verringern, weil die Fahrer keine Münzen und Scheine von den Fahrgästen annehmen müssen. Im Einzelhandel ist das System längst etabliert. An den Fahrscheinautomaten der Üstra gibt es die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens seit 2018.

Von Christian Bohnenkamp