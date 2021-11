Hannover

Mit neuem Personal wollen Üstra und Regiobus die bisher nur schleppend vorankommende Digitalisierung beschleunigen. Der Verkehrsausschuss der Region hat deshalb am Dienstag die Schaffung von 20 neuen Stellen bei den beiden Verkehrsunternehmen genehmigt, neun davon für die Üstra, elf bei der Regiobus. 2022 sind dafür gut 1,4 Millionen Euro vorgesehen, 2023 fallen zusätzliche Personalkosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro an. Die neuen Mitarbeiter sollen dabei helfen, 16 Startprojekte umzusetzen, die sich Üstra und Regiobus vorgenommen haben.

Verbesserungen für Kunden soll vor allem die Vereinfachung des Bezahlsystems bringen. Diese sollen künftig nicht mehr über die komplizierten Tarife und verschiedenen Zonen Bescheid wissen müssen, um Busse und Bahnen nutzen zu können. Das Ziel ist, dass diese einfach einsteigen – und am Ende automatisch der für die Kunden günstigste Tarif abgebucht wird. Ziel ist ein sogenanntes „Be in/be out“-System, bei dem auch der Zustieg des Fahrgastes automatisch erfasst wird.

2022 erste Versuche mit automatischem Bezahlen

Als ersten Schritt soll es aber ein „Check in/be out“-System geben, bei dem sich die Kunden noch selbst einloggen müssen, wenn sie Busse und Bahnen betreten. Wie Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz kürzlich dieser Zeitung berichtete, sind erste Versuche schon 2022 geplant.

Während Üstra und Regiobus heute allenfalls grob wissen, wie viele Fahrgäste sich aktuell in ihren Bussen und Bahnen befinden, wollen die Unternehmen darüber künftig in Echtzeit Daten sammeln. Dadurch sollen auch die Fahrgäste sehen können, wie voll die Fahrzeuge sind. Zugleich soll das Wissen über die konkreten Füllstände den Betrieb optimieren, da dadurch die Fahrer besser einplanen können, wie lange sie an den Stationen halten müssen. Die Fahrgäste sollen genauere Informationen über die Ankunftszeiten der Busse und Bahnen bekommen und diese auch über das Smartphone abfragen können.

Anschlüsse sollen regionsweit sichergestellt werden

Ein weiteres Projekt: Üstra und Regiobus wollen regionsweit sicherstellen, dass die Fahrgäste ihre Anschlüsse bekommen. Dazu sollen alle Fahrzeuge im Verbund an ein gemeinsames IT-System angeschlossen und darüber vernetzt werden.

Auch der Einstieg in das autonome Fahren soll kommen. Erfahrungen wollen Üstra und Regiobus zunächst mit Bussen auf ihren eigenen Betriebshöfen sammeln, wo der Bordcomputer zum Beispiel das Einparken übernehmen könnte. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Pilotphase soll dann unter anderem der vollautonome Betrieb von Kleinbussen am Maschsee getestet werden.

GVH stellt gedruckte Fahrpläne ein Mit dem Fahrplanwechsel zum 12. Dezember stellt der Großraumverkehr Hannover (GVH) die gedruckten Fahrplanbücher ein und begründet das mit der „stark zurückgegangenen Nachfrage“. Der „aufwändige Druck der mehrere hundert Seiten starken Fahrplanbücher“ sei „nicht mehr wirtschaftlich und auch nicht nachhaltig im Sinne des Klimaschutzes“, teilt der Verkehrsverbund mit. Sämtliche Informationen könnten mittlerweile online über die GVH-App sowie im Internet unter ghv.de abgerufen werden. Dort würden die Fahrpläne regelmäßig aktualisiert und auch Baustellen berücksichtigt. Wer keinen Online-Zugang hat, kann sich die Fahrpläne von bis zu fünf verschiedenen Bus- oder Bahnlinien an verschiedenen GVH-Stationen ausdrucken lassen. Möglich ist das in Hannover am Opernplatz, am Wochenmarkt in Burgwedel und Neustadt sowie im Üstra-Infomobil am City Center Langenhagen.

Ab 2024 soll es „deutlich komfortabler“ für die Kunden werden

Um diese Projekte voranzubringen, sollen unter anderem Testmanager, Softwareentwickler, Lösungsarchitekten und Innovationsmanager eingestellt werden. Ausgeschrieben werden soll außerdem die Stelle eines erfahrenen „Agilen Coaches“, der durch „Agilität und Flexibilität im Handeln neue Ideen“ pilotieren sowie Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen soll. Nach Einschätzung der Region können die „ eher traditionellen Unternehmen“ Regiobus und Üstra von Modellen und Ansätzen profitieren, die bereits in der Start-Up-Szene zum Einsatz kommen.

Inklusive Investitionskosten sind für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie in 2022 gut 3,4 Millionen Euro vorgesehen, 2023 bereits 3,7 Millionen Euro. Der Zeitplan für die Digitalisierung der beiden Verkehrsunternehmen ist allerdings noch weitgehend wage. Erste Projekte sollen „bis 2024 das Fahren des ÖPNV in Hannover für unsere Kundinnen und Kunden erheblich komfortabler gestalten“, kündigen Üstra und Regiobus an.

Von Christian Bohnenkamp