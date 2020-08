„Üstra rockt“: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein

Hannover

Der Verdacht der Vetternwirtschaft bei der Üstra ist ausgeräumt. „Wir haben keine Hinweise auf ein strafwürdiges Verhalten gefunden“, erklärte Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Im November 2017 hatte die Polizei das Unternehmen durchsucht. Es ging um die sehr erfolgreiche Werbekampagne „Üstra rockt“. Die Mitgesellschafterin der beauftragten Agentur war auch Leiterin der internen Kommunikation des Verkehrsbetriebes.

Mit der Einstellung des Verfahrens gegen die Frau und eine Kollegin aus der Personalabteilung ist jetzt ein eher dunkles Kapitel des Unternehmensgeschichte geschlossen worden. Da war zuerst die „Boni-Affäre“. Die Chefetage hatte Boni an die Mitarbeiter ausgeschüttet, ohne dass die mit dem Gesellschafter (Region Hannover) vereinbarten Bedingungen erfüllt waren. Da kam „Üstra rockt“. Männer in Röcken warben für mehr Mitarbeiterinnen bei dem Verkehrsunternehmen. Rund 170 Frauen bewarben sich anschließend. Auf Grund einer anonymen Anzeige wurden Ermittlungen wegen der personellen Verbindung zwischen Üstra-Mitarbeiterin und Werbeagentur eingeleitet.

Spätere Üstra-Chefin trat als „Dr. Amore“ auf

Im Zuge von „Üstra rockt“ kam heraus, dass Denise Hain, damals noch Betriebsratsvorsitzende, auch für die umstrittene Werbeagentur tätig war. Als „Dr. Amore“ trat sie in einem Video als Dschungel-Ärztin auf. Geschadet hat es ihr nicht. Sie ist jetzt Üstra-Chefin.

Dann war doch noch der Verdacht auf Untreue. Betriebsratsmitglieder sollten jahrelang zu viel Geld erhalten. Das Verfahren wurde im März 2020 eingestellt. Bereits Ende 2017 mussten die Üstra-Chefs Andre Neiß und Wilhelm Lindenberg abtreten. Erst später trat der Untreue-Verdacht in ihrer Amtszeit zu Tage.

Merkwürdige Auftragsvergabe

Die Vergabe an die Werbeagentur in Sachen „Üstra rockt“ im Jahr 2015 war merkwürdig. Der Auftrag wurde freihändig vergeben, nachdem eine andere Firma die zweite Ausschreibung gewonnen hatte. Im ersten Durchgang war allerdings die Agentur der Üstra-Mitarbeiterin siegreich. „Die Beschuldigte war an der Entscheidung für die Vergabe nicht beteiligt“, sagte Oberstaatsanwältin Söfker.

Die Ermittlungen hätten auch keine Hinweise darauf ergeben, dass andere Üstra-Mitarbeiter in irgendeiner Weise von der Vergabe profitiert hätten. Auch die Ermittlungen gegen den Chef der Werbeagentur sind eingestellt worden. Das Verfahren sei sehr aufwändig gewesen. Auch der Austausch mit der Kartellbehörde habe längere Zeit gedauert, erklärte Söfker.

Zu den personellen Konsequenzen im Unternehmen wollte Üstra-Sprecherin Katja Raddatz keine Stellungnahme abgeben. Man habe aber „die Verfahrensanweisungen zu den Beschaffungsprozessen nachhaltig überarbeitet und die Compliance Regeln verschärft“.

Von Thomas Nagel