Hannover

Im Winter standen nach starken Schneefällen tagelang die Stadtbahnen in Hannover still. Nun der große Brand auf dem Betriebshof in Mittelfeld: Die Üstra ist zum zweiten Mal binnen eines halben Jahres im Krisenmodus. Anders als im Februar bekommen die Fahrgäste davon diesmal jedoch nicht viel mit. Dahinter steckt ein großer Kraftakt, den die Mitarbeiter des Unternehmens auch mit Kreativität schafften.

Binnen 48 Stunden bauten sie auf dem Messegelände einen neuen, provisorischen Betriebshof auf. Alle rund 120 Busse, die nicht den Flammen zum Opfer gefallen waren, mussten umziehen. Mit ihnen circa 250 Fahrer, außerdem Teile des Werkstattpersonals und des Hofdienstes. „Einen provisorischen Betriebshofs innerhalb weniger Tage auf einem Parkplatzgelände aufzubauen ist eine enorme Leistung“, lobt Denise Hain, Üstra-Vorständin für den Bereich Betrieb und Personal.

Mitarbeiter haben sich „nicht entmutigen lassen“

Sie freue sich, „zu sehen, wie unsere Leute sich von diesem Nackenschlag nicht haben entmutigen lassen, sondern alle zusammen anpacken. Nur so konnten wir den Busverkehr ohne Einschränkungen aufrechterhalten.“

Der Brand war vor allem in Sachen E-Mobilität für die Üstra ein Rückschlag. Das Unternehmen hatte sich zum Ziel gesetzt, als erste deutsche Großstadt sämtliche Buslinien in der Innenstadt auf den umweltfreundlicheren Antrieb umzustellen. Nun jedoch gingen – neben einem Diesel- und einem Reisebus – ausgerechnet fünf Elektrobusse, die zugehörige Ladevorrichtung sowie zwei Hybridbusse in Flammen auf. Das war auch für die Belegschaft ein „Schock“, wie Fahrer Nino Heidelauf berichtet. Danach hätten jedoch „alle angepackt und das beste aus der Situation gemacht. Die Busse müssen schließlich weiter fahren“.

Schauen nach vorn: Die Üstra-Mitarbeiter wie Fahrer Nino Heidelauf. Quelle: Üstra/Florian Arp

Ihre neue Heimat haben die Mitarbeiter erst einmal auf dem Messeparkplatz West 45 an der Europaallee gefunden. Dort musste die Versorgung mit Strom sichergestellt, IT-Infrastruktur und Toilettencontainer aufgebaut werden. Die Pausen werden jetzt auf Bierzeltgarnituren unter Zeltdächern verbracht.

Langes Warten auf Ergebnisse zur Brandursache

Verkompliziert wird die ganze Angelegenheit dadurch, dass sich die Hauptwerkstatt und die Tankstelle weiterhin in Mittelfeld befinden. Dort können rund zehn Busse gewartet werden. Nur kleinere Arbeiten etwa an den Scheinwerfern oder der Austausch von Wischwasser finden auf dem Messegelände statt. Zwischen den beiden Standorten hat die Üstra für ihre Mitarbeiter einen Shuttleservice eingerichtet.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der wird wohl auch noch länger benötigt. Denn laut Üstra kann die abgebrannte Halle wegen Einsturzgefahr noch nicht einmal betreten werden. Deshalb werde es wohl auch noch „einige Wochen“ dauern, bis die Brandermittler ein Ergebnis ihrer Untersuchungen vorlegen könnten, berichtet Sprecher Udo Iwannek. Die Zusammenarbeit mit der Messe sei jedoch „unkompliziert“. Der Abschluss eines Mietvertrages für die Parkplatzflächen sei geplant. Für welche Dauer dieser abgeschlossen werden soll, stehe noch nicht fest.

Von Christian Bohnenkamp