Die Üstra weitet im nächsten Jahr ihren kostenlosen Fahrgastbegleitservice für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste aus. Helfer sind bereits seit 2006 in den Stadtbahnen unterwegs, ab April sollen sie dann auch testweise auf den Linien der Regiobus im hannoverschen Stadtgebiet sowie in Garbsen ausgeweitet werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Üstra bietet diesen Service in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter der Region Hannover an.

Die Fahrgastbegleiter helfen mobilitätseingeschränkten Fahrgästen beim Ein- und Aussteigen, bei der Benutzung von Aufzügen und melden Störungen, aber: sie verkaufen keine Fahrscheine und kontrollieren auch nicht die Fahrgäste. Auf Wunsch bringt der Begleitservice Fahrgäste auch zu ihrem Ziel, wenn es im Bereich von etwa 500 Meter um die Haltestelle liegt oder holen sie im gleichen Radius zur Haltestelle von der Haustür ab. Der Fahrgast-Begleitservice steht Kunden in der Zeit von Montag bis Freitag von 7 Uhr bis 19 Uhr Uhr zur Verfügung, den gewünschten Begleittermin müssen Interessierte spätestens drei bis vier Werktage im Voraus bei der Üstra unter Telefon 0511 16 68 26 93 anmelden.

Von Andreas Voigt