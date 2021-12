Hannover

Die Üstra schließt aus, dass der verheerende Großbrand im Busdepot in Hannover-Mittelfeld auf die E-Busflotte zurückzuführen ist. Laut Unternehmen sei die Technik nicht verantwortlich. Bereits seit Herbst setzen die Verkehrsbetriebe ihre Stromer wieder regulär ein. Weshalb die Halle und mehrere Fahrzeuge allerdings wirklich in Flammen aufgingen, ist weiter unklar.

Dass die E-Busse als Brandursache definitiv wegfallen, ist in der Klarheit neu. Auf Anfrage bestätigt Üstra-Sprecher Udo Iwannek die jüngsten Erkenntnisse: „Von den Elektrobussen und deren Technik geht keine besondere oder höhere Gefahr aus als von anderen Fahrzeugen.“ Bis zu dem Punkt wurde die Flotte ebenso wenig als Brandursache ausgeschlossen wie beispielsweise eine falsch verkabelte Kaffeemaschine. Lediglich die Polizei fand schon heraus, dass kein Fremdverschulden vorlag.

Suche nach Brandursache dauert an

Die Unbedenklichkeit der Stromer sei letztlich auch der Grund gewesen, die Flotte ab Oktober wieder in Betrieb zu nehmen. Seit dem verheerenden Brand mit Millionenschaden am 5. Juni blieben die Busse vorsorglich im Depot. Das Feuer zerstörte die komplette Ladeinfrastruktur der E-Flotte sowie fünf Stromer und zwei Hybridbusse. Dadurch geriet auch das Vorhaben in Gefahr, ab 2023 in der Innenstadt nur noch Strombusse einzusetzen.

Weshalb das Depot aber nun in Flammen aufging, ist nach wie vor unklar. Die Arbeit der Versicherungsgutachter dauert an, das Ende ist offen.

Von Peer Hellerling