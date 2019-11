Überraschung auf dem Weihnachtsmarkt: Der Gosch-Hirsch ist wieder da

Hannover

Für den einen eine riesige Überraschung, für Peter Schöftner der Beweis, dass „es den Weihnachtsmann doch gibt“. Dem Gosch-Chef wurde vergangenes Jahr in seiner Hütte im Winterwald nahe des Landtags ein Hirschgeweih gestohlen.

Sorry, schrieb der Dieb

„Ein Zwölfender mit Kopf“, und genau ein Jahr später, am Eröffnungsmorgen des hannoverschen Weihnachtsmarktes, lag er wieder da, wo er geklaut worden war. „In eine blaue Decke gehüllt, mit einem Zettel am Geweih, wo ,Sorry’ drauf getippt war“, erzählt Schöftner. Das schlechte Gewissen des Diebes muss über der Gier gesiegt haben. „Den hätte man noch locker für 1200 Euro im Internet verkaufen können“, so Schöftner, der froh ist, dass die unbekannte Person die „Trophäe“ wieder zurückgebracht hat.

Fisch und Hirsch im Winterwald

Damals hatte er Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Nun hängt der Hirschkopf wieder über den Köstlichkeiten aus dem Meer – der Weihnachtsmarkt kann beginnen!

Von Petra Rückerl