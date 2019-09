Eine Luxus-Nacht in der Heimatstadt

HANNOVER

“Zu Gast in Deiner Stadt“ – Auflage Nummer fünf: Nächtigen in der Fünf-Sterne-Herberge Luisenhof oder Sauna mit Blick über Hannover im Stadtparkhotel für vergleichsweise wenig Geld können Bewohner der Stadt und des Umlandes von Hannover am letzten Oktober-Wochenende wahrnehmen. 26 Hotels mit mehr als 1600 Zimmern sind in diesem Jahr bei der Nacht-Aktion „Mein Hannover Hotel“ dabei. Im Angebot ist eine Nacht, aber auch ein langes Wochenende

Hotels von Stadt und und Umland kennenlernen

Entdecke Deine Stadt – so das Motto des Ideengebers, der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG): „Die Aktion ist eine Möglichkeit, die eigenen Hotels und Gastgeber kennen zu lernen. Besonders in Verbindung mit dem Feiertag kann man den Abend nach einem Theater- oder Konzertbesuch entspannt an der Hotelbar ausklingen lassen“, sagt HMTG-Chef Hans Nolte.

Wegen Feiertag ist auch ein langes Wochenende möglich

Gäste zahlen 19 Euro pro Hotestern, pro Zimmer und Nacht – inklusive Frühstück am nächsten Morgen. Wer sich also für ein Vier-Sterne-Hotel entscheidet, zahlt für das Zimmer für zwei Person 76 Euro. In den vergangenen vier Jahren haben zusammen 3000 Hannoveraner dieses Angebot angenommen, das Hotels eine gute Auslastung an einem sonst eher schwachen Wochenende beschert. Und den Hannoveranern das wohl eher seltene Vergnügen beschert, in der einen Stadt in einem Hotel zu übernachten. Wegen des Feiertags 31.Oktober ist sogar ein extrem langes Wochenende möglich – mit abendlichem Theater- oder Konzertbesuch. Zudem spielt 96 am 1.November abends zu Hause gegen Sandhausen.

Stadtteilführung als neues Zusatz-Angebot

Neu dabei: Das zwei für eins Ticket – das sind Stadtteilführungen der HMTG durch die List, Linden, die Innenstadt oder die Nordstadt in Verbindung mit „Zu Gast in Deiner Stadt“. Eine Übersicht der Touren und die Hotel-Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.hannover.de/zu-gast

Von Andreas Voigt