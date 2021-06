Übergriff im Zug nach Hannover: Sextäter begrapscht junge Frau

Hannover

Die Bundespolizei am Hauptbahnhof Hannover fahndet nach einem Sextäter. Der unbekannte, etwa 40-jährige Mann hatte eine 20-Jährige in der Stadtbahn belästigt. Anschließend gab es einen zweiten Übergriff gegenüber einer weiteren Frau im Bahnhof. Laut Bundespolizei ist der Gesuchte rund 1,70 Meter groß und südeuropäischer Herkunft.

Zunächst hatte der Unbekannte die 20-Jährige am Freitagnachmittag in der S1 belästigt, als der Zug von Minden nach Hannover unterwegs war. Er berührte die Frau aus Barsinghausen mehrfach am unbekleideten Bein. Das Opfer verbot ihm mehrfach die Grapschereien.

Sittenstrolch beleidigt Freund

Die 20-Jährige verständigte ihren Freund (20), der sie am Hauptbahnhof erwartete. Der junge Mann wollte den Sittenstrolch zur Rede stellen. Der jedoch beleidigte den 20-Jährigen als „Hurensohn“ und flüchtete.

Das Pärchen konnte anschließend beobachten, dass eine weitere Frau von dem Tatverdächtigen im Hauptbahnhof belästigt wurde. Erst jetzt verständigten das Opfer und ihr Freund die Bundespolizei.

Polizei fordert Videos an

Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten nicht mehr zum Erfolg. Videoaufnahmen aus der S-Bahn wurden angefordert. Die Beamten hoffen so, den Unbekannten identifizieren und ihn festnehmen zu können.

Zeugen und weitere Opfer werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter Telefon 0511/303650 zu melden.

Von Britta Mahrholz