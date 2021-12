Die Polizei bittet nach einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar um Hinweise: Zwei Männer sollen am 29. November an der Haustür der Opfer in Hannover-Vahrenheide geklingelt und ihnen mit einer Waffe gedroht haben. Mit geraubtem Schmuck konnten sie flüchten. Es liegt eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter vor.