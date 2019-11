Hannover

Das Opfer war gegen 22.10 Uhr auf der Grünfläche an der Straße Postkamp unterwegs. Nach eigenen Angaben haben ihm die Täter in der Nähe der Einmündung Nikolaistraße aufgelauert, sofort mit dem Messer gedroht und Geld gefordert. Als das Opfer sich weigerte, durchsuchte ihn einer der Täter und nahm ihm seine Geldbörse, eine Uhr und ein Smartphone ab. Anschließend flüchteten die Unbekannten entlang des Postkamps, verloren dabei jedoch das Telefon des 40-Jährigen. Sie stiegen in ein wartendes Auto, das in Richtung Nikolaistraße davonfuhr. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Die beiden Täter beschrieb das Opfer so: Ein Mann ist etwa 1,80 Meter groß, circa 40 Jahre alt und trug zum Zeitpunkt der Tat einen längeren Vollbart. Seine Statur wird als „gedrungen“ beschrieben. Auffällig sei ein Leberfleck auf der linken Wange. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke. Unter einem seiner Handschuhe habe sich zudem deutlich ein Ring mit einem großen Stein abgezeichnet.

Polizei ermittelte wegen räuberischer Erpressung

Der Komplize soll etwa 1,60 Meter groß, circa 25 Jahre alt und von dünner Statur sein. Er trug eine schwarze Jacke und eine ebenfalls dunkle Hose mit vielen Taschen. Sein Gesicht war verdeckt. Auch er hatte Handschuhe an, dazu grüne Sportschuhe. Beide hätten miteinander türkisch gesprochen, so das Opfer. Bei dem Fluchtauto soll es sich um einen Kleinwagen von VW handeln.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mitte unter Telefon 0511/1092820 zu melden.

