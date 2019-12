Überfall auf Tankstelle in Linden: Bewaffneter Räuber erbeutet Einnahmen

Hannover

Raub auf Tankstelle: In Linden hat ein Unbekannter am Donnerstagabend eine Station an der Bardowicker Straße überfallen. Der Täter bedrohte eine Angestellte (22) mit einer Schusswaffe und erbeutete die Kasseneinnahmen. Die Frau blieb unverletzt.

Der Tatort in Linden-Mitte: Gegen 19 Uhr tauchte der Räuber am Donnerstag im Shop der Tankstelle auf. Er ging zur Kasse und forderte von der 22-Jährigen Geld. Dabei bedrohte er die Frau mit der Waffe.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, flüchtete der Täter anschließend mit seiner Beute. Es gelang ihm, unerkannt zu entkommen. Die Fahndung blieb erfolglos.

Der Räuber ist etwa 1,70 Meter groß und rund 50 Jahre alt. Die Kassiererin beschreibt ihn als kräftig und sein Erscheinungsbild als „südeuropäisch“. Der Gesuchte hat dunkle Augen, einen dunklen Teint und er sprach Hochdeutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose sowie einer dunklen Mütze.

Zeugen, die Verdächtiges rund um die Station an der Bardowicker Straße beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05 11/109 55 55 an den Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover zu wenden.

Von bm