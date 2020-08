Überfall auf Party in Hannover: Razzia bei fünf Tatverdächtigen

Hannover

Nach einem Überfall auf Jugendliche bei einer privaten Geburtstagsparty in Vinnhorst hat die Polizei in Hannover am Montag die Wohnungen von fünf Tatverdächtigen durchsucht. Dabei stellten die Beamten mehrere Mobiltelefone sicher und beschlagnahmten auch Waffen.

Es war Ende Juni, als die Jugendlichen auf einer Sitzbank in Höhe der Sporthalle des TuS Vinnhorst an der Straße Grashöfe von den vermummten Tätern überfallen wurden. Im Zuge von Ermittlungen stieß die Polizei auf die fünf Verdächtigen (15 bis 19 Jahre). Am Montag wurden in Kleefeld, Groß Buchholz und Vahrenwald die Wohnungen durchsucht, in denen sie leben.

Vier Opfer verletzt

Bei dem Überfall griffen die vermummten Täter die Partygäste mit einem Schlagring, einem Schlagstock und mehreren Messern an. Vier Opfer wurden dabei verletzt, ein Jugendlicher davon schwer. Die Angreifer stahlen auch ein Handy.

Dank einiger Zeugenhinweise konnte ein 15 Jahre alter Beschuldigter bereits kurz nach der Tat identifiziert werden. Er soll im Vorfeld des Übergriffs in einen Streit mit der feiernden Gruppe verwickelt gewesen sein.

Schlagring und Messer sichergestellt

Im Zuge der Ermittlungen stießen die Polizisten auf weitere Tatverdächtige, deren Wohnungen nun durchsucht wurden. Dabei wurden mehrere Mobiltelefone gefunden. Die Beamten stellten auch einen Schlagring sowie vier Messer sicher, die in der Wohnung eines 17-Jährigen entdeckt wurden.

Die mutmaßlichen Täter blieben nach Angaben der Polizei auf freiem Fuß. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Verdächtigen und noch unbekannte Komplizen dauern an.

Von Britta Mahrholz