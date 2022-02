Hannover

Im Fall des blutigen Überfalls auf einen Ladendetektiv (32) in der Mendelssohnstraße (Südstadt) wertet die Polizei weiterhin Zeugenhinweise aus. Nach wie vor gebe es aber eine konkrete Spur auf die sechs jungen Männer, erklärte Polizeisprecher Michael Bertram am Freitag.

Gegen die etwa 17 Jahre alten Täter wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Sie hatten am Montag gegen 12 Uhr den 32-Jährigen zu Boden geschlagen und dann auf ihn eingetreten. Der Mann hatte die Bande zuvor des Ladendiebstahls in dem Lebensmittelgeschäft überführt. Als er die Polizei rufen wollte, musste er Prügel einstecken. Er überstand die Attacke mit leichten Verletzungen.

Kinder- und Jugendkriminalität ist zurückgegangen

„Uns ist derzeit keine Gruppierung, die solche Straftaten begeht, bekannt“, sagt der Polizeisprecher. Die Zeugenhinweise aus dem gut besuchten Supermarkt führten bislang zu keiner konkreten Spur. Erstaunlicherweise gibt es trotz der vielen potenziellen Zeugen keine Täterbeschreibungen. Das lässt mutmaßen, dass die jugendlichen Täter nicht aus der Südstadt stammen.

Aber die Polizei hat noch einen Joker im Ärmel. Die Kamera-Überwachung. Die Schläger flohen in Richtung Heinrich-Heine-Platz. „Wir haben die Überwachungskameras noch nicht ausgewertet“, sagt der Polizeisprecher. Die Hoffnung der Ermittler ist, dass die Gruppe aufgezeichnet wurde, und sich brauchbares Bildmaterial ergibt und sich Täter identifizieren lassen. Und sollte das nicht gelingen? „Dann könnten wir eine Öffentlichkeitsfahndung einleiten“, meint Michael Bertram.

In die Kriminalitätsstatistik passt dieser Gewaltausbruch in der beschaulichen Südstadt nicht. Während der Pandemie ist die Kinder- und Jugendkriminalität in Niedersachsen gesunken. Und ein derart aggressives Auftreten von Jugendgangs hat es in den vergangenen Jahren in Hannover nicht gegeben. Im Dezember 2021 konnte die Polizei Hannover zwei Jugendlichen (15 und 16 Jahre alt) sowie einen Heranwachsenden (18) festnehmen. Sie hatten im Oktober 2021 innerhalb von elf Tagen vier Raubüberfälle auf eine Drogerie, eine Tankstelle und einen Supermarkt verübt.

Das Unternehmen, zu der die Supermarkt-Filiale gehört, wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern. „Wir geben grundsätzlich keine Stellungnahme gegenüber Medien an“, teilte eine Sprecherin mit. Sie wollte nicht mal sagen, wie es dem Ladendetektiv geht.

Wer Hinweise zu den jungen Tätern in der Südstadt geben kann, sollte sich an das Polizeikommissariat Südstadt unter der Telefonnummer (0511) 109 3217 wenden.

Von Thomas Nagel