Überfall auf Getränkemarkt: Täter-Duo bedroht Angestellten mit Schusswaffe

In der List haben zwei Unbekannte am Sonnabend einen Getränkemarkt überfallen. Die Täter bedrohten einen Angestellten (24) mit einer Waffe. Dennoch gingen die Räuber leer aus – ein Auszahlungsautomat verhinderte, dass die Ganoven Beute machten.

Wie der Mitarbeiter später der Polizei berichtete, tauchten die Täter gegen 19.30 Uhr in dem Geschäft an der Straße Am Listholze auf. Ein Räuber blieb im Eingangsbereich stehen. Sein Komplize ging zu dem 24-Jährigen, bedrohte ihn mit einer Schusswaffe und forderte Geld.

Polizei fahndet vergeblich nach Räuber

Bares gab es aber nicht: Weil die Kasse über einen Auszahlungsautomaten verfügt, der ohne Einzahlung kein (Wechsel-)Geld ausspuckt, musste das Duo ohne Beute wieder abziehen. Die Täter verschwanden in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen-Besatzungen nach den Räubern – ohne Erfolg.

Und so werden die Täter beschrieben: Sie sind etwa 18 bis 25 Jahre alt, sprechen Hochdeutsch und hatten ihre Gesichter mit schwarzen Kleidungsgegenständen maskiert. Der Räuber, der den Angestellten mit der Waffe bedrohte, hat eine muskulöse Statur und ist rund 1,80 Meter groß. Sein Komplize ist etwas kleiner und von normaler Figur. Bekleidet waren beide Männer mit dunklen Jacken.

Hinweise an den Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter Telefon 05 11/109 55 55.

