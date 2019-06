Hannover

Draußen war es heiß – und drinnen noch viel heißer: Gleich nach Beginn der Show schwitzten die Promis in den Logen der Tui-Arena einmal mehr. Günter Papenburg (80) freute sich auf sein erstes Lindenberg-Konzert, „es erzählen immer alle so viel Tolles“. Er hatte Gattin Hannelore dabei und die Kinder, außerdem „habe ich Freunde da“.

Gerhard Schröder (75) und seine Frau Soyeon Schröder-Kim (49). Quelle: Cvjetkovic

IN UDO-LAUNE: Hannelore und Günter Papenburg (Paar links) mit Heino und Katharina Wiese. Quelle: Cvjetkovic

Alles klar war auch in der Loge von Hannover Concerts: Dorthin hatten Michael Lohmann (67), Nico Röger (31) und Benjamin Chatton (38) eingeladen. 96-Präsident Martin Kind (75) war mit seiner Renate da, der alte und neue 96-Torwart Ron-Robert Zieler (30) noch ohne seine Anna (28) - „sie packt in Stuttgart“. Die zwei waren in den vergangenen Tage hier auf Wohnungssuche. Wird schon.

Von Mirjana Cvjetkovic