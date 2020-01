Deutsch-Iranerin in Sorge vor drittem Weltkrieg

Hannover

Unternehmerin Jasmin Arbabian-Vogel aus Hannover blickt „extrem besorgt“ auf das Land ihres Vaters. „Ich bin kein Fan von Untergangsszenarien, aber wenn der Begriff ,Schwelle zum Dritten Weltkrieg“ angebracht ist, dann dort.“ Der aktuelle Konflikt habe das Potenzial. „Wir reden einerseits über die Weltmacht USA, andererseits über ein Land mit großer Bevölkerung, das nuklear aufgerüstet und in der Lage ist, militärische Operationen auszuführen.“

Geopolitische Eigeninteressen Russlands

Und das Partner wie Russland hätte, „das eigene geopolitische Eigeninteressen damit verfolgt“. Beide Hauptgegner – US-Präsident Donald Trump und das iranische Regime – hätten innenpolitische Probleme und benutzten die Krise als Ablenkung. Jasmin Arbabian-Vogel: „Eine Destabilisierung der Region wäre für den Weltfrieden hochproblematisch.“

Die Tochter einer Deutschen und eines Iraners steht mit ihrer Sorge nicht allein. In Hannover leben 6838 iranische und iranisch-stämmige Bürger – in der persischen Community ist die Furcht vor einer kriegerischen Eskalation riesig. Fast alle haben noch Verwandte im Iran – und viele sehen diese gefährdet, wenn sie sich offen äußern.

„Ich bin froh, wenn die Mullahs weg sind“

So wie der 30-jährige Arian, der seinen wirklichen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Zumal er dem Regime in Teheran sehr kritisch gegenüber steht. Nein, er befürworte keine Eskalation und keinen Mord, „aber mit General Ghassem Soleimani hat es den Richtigen getroffen. Das war wirklich ein Schwein“, sagt der Exiliraner. Er sei froh, wenn alle Mullahs weg wären, wenn das Land „befreit ist von dem Virus“. In der Community heiße es, dass in den USA die Konten der Kinder der führenden Mullahs eingefroren seien, „die haben da 56 Konten mit Milliarden Dollar“, berichtet er. Das hätte ihm vorerst gereicht, der amerikanische Anschlag auf Soleimani würde allerdings dem Regime in die Hände spielen. Noch vor Monaten hätte es viele Demonstrationen gegen die Regierung gegeben, „viele Menschen waren verzweifelt und wollten ihre Freiheit, egal, wer sie ihnen bringt“. Nun müsse sich die Bevölkerung hinter das Regime stellen. Auch Arian befürchtet einen Flächenbrand, „die Drahtzieher des Regimes sitzen überall im Nahen Osten, im Irak, im Libanon, in Syrien – die werden wie die Hisbollah in Palästina seit Jahrzehnten von Teheran finanziert“.

„Dann ist der Teufel los“

Das weiß auch der 57-jährige Unternehmer Ibrahim, der den Anschlag auf Soleimani verurteilt. Die USA seien doch ein demokratisches Land, „wenn Trump so etwas macht, darf man sich nicht wundern, wenn andere das auch machen“. Er habe Furcht, dass die Lage eskalieren könnte, „wenn Trump wie angekündigt Kulturstädte bombardieren würde, ist der Teufel los“. Er wette, „dabei sind die Mausoleen von Khomeini & Co. Dann stünden sogar die Perser, die gegen das Regime seien, „wie eine Eins hinter den Mullahs“. Die Iraner seien immer ein stolzes Volk, stolz auf ihr Land und ihre Geschichte, „nicht unbedingt auf die Regierung“. Aber bei einem Angriff auf die Kulturstätten würde automatisch ein Krieg entstehen, „die opfern sich für ihr Land“.

Regime inszeniert einen Zusammenhalt des Volkes

Dann habe man einen gemeinsamen Feind, meint auch Arbabian-Vogel. Sie fragt sich, ob das Regime das Bild einer angeblich geeinten Nation steuert. „Wenn jetzt antialkoholische Sektkorken knallen, dann bei den Mullahs. Das ist für die ein gefundenes Fressen, um die Leute innenpolitisch wieder auf Linie zu bringen.“ Das Regime inszeniere einen Zusammenhalt, den es so nicht gebe. „Die meisten Iraner leben in Großstädten, sind weltoffen und entsprechen nicht dem Bild, das das Regime inszeniert.“ Der innenpolitische Druck habe den Mullahs zuvor stark zugesetzt. Das gelte übrigens auch für Donald Trump, gegen den in den USA ein Impeachment-Verfahren läuft. „Bei beiden sind die innenpolitischen Interessen fast deckungsgleich“, sagt sie.

Die Hannoveranerin setzt nun auf die Europa-Diplomatie. Vor allem Deutschland sei jetzt stark gefordert. „Noch hat Deutschland einen starken Einfluss dort. Es gibt eine große iranische Community in Deutschland, das ist ein Pfund, mit dem wir punkten können.“ Eine Hoffnung würden viele Iraner im Land auch darin sehen, dass nun US-Stützpunkte vom Iran bombardiert wurden, die nicht bemannt waren. Ein richtiger Vergeltungsschlag sei dies nicht gewesen, eher eine Gesichtswahrung nach dem Anschlag auf den Top-General.

Hintergrund ist Ankündigung der Uran-Anreicherung

Sie mag allerdings auch nicht ausschließen, dass die Amerikaner einen Grund für eine Eskalation suchen würden, weil Teheran in der vorigen Woche angekündigt habe, „Uran anzureichern, dass die Heide kracht“. Das könnten die USA und auch Israel nicht kalt lassen. „Meine größte Sorge ist, dass die USA nur darauf gewartet haben, damit sie den nächsten Schlag rechtfertigen können. Und hier steckt das Potenzial für einen Dritten Weltkrieg.“

Von Petra Rückerl