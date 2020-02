UPS investiert 160 Millionen Euro in Langenhagen

Langenhagen

Der US-Logistikkonzern UPS investiert 160 Millionen Euro in den Ausbau seiner Niederlassung in Langenhagen. Es handelt sich nach Angaben von UPS um eine der „größten Einzelinvestitionen des Unternehmens außerhalb der USA“. Am Donnerstag fand der Spatenstich im Langenhagener Gewerbegebiet Rehkamp statt. Das UPS-Verteilzentrum wird in zwei Stufen bis 2023 ausgebaut. Die Kapazität des Standorts wird dabei verdoppelt, bis zu 500 neue Jobs sollen entstehen.

Die millionenschwere Investition sei ein „starkes Signal und Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Hannover und Niedersachsen“, freute sich Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU). Zugleich stelle der Ausbau einen „Türöffner für die Exportaktivitäten hiesiger Unternehmen“ dar. „ UPS hat eine richtige Entscheidung getroffen, das wissen wir natürlich“, sagte er mit einem Schmunzeln. Denn Niedersachsen, so erläuterte der Minister beim Spatenstich, sei das logistische Herz Deutschlands und Europas, rund 260.000 Menschen sind zwischen Harz und Heide in der Logistikbranche beschäftigt.

UPS-Deutschland-Chef Frank Sportolari bekräftigte, dass die Umgestaltung des Sortier- und Distributionszentrums in Langenhagen Unternehmen jeglicher Größe helfen werde, Kunden und Verbraucher „weltweit zuverlässig zu erreichen“. „Für uns ist es wichtig, dass wir die Welt nach Hannover bringen und umgekehrt“, so Sportolari.

Seit 1991 gibt es das UPS-Drehkreuz in Langenhagen, aktuell sind dort 1000 Mitarbeiter beschäftigt, in den kommenden drei Jahren kommen bis zu 500 weitere Stellen dazu. Derzeit können dort bis zu 15.000 Pakete pro Stunde (bis zu 185.000 Pakete am Tag) sortiert werden. Nach der Erweiterung werden es 30.000 Pakete pro Stunde sein (bis zu 315.000 Pakete pro Tag). Auch die Zahl der aktuell 65 Be- und 15 Entladetore wird auf 110 Be- und 30 Entladetore nahezu verdoppelt. Die Betriebsfläche legt von 11.500 Quadratmeter auf 24.000 Quadratmeter (so groß wie drei Fußballfelder) zu.

Für den Umbau werden bestehende Gebäude abgerissen und auf ihrer Fläche zwei neue Hallen gebaut. Der erste Bauabschnitt soll im Sommer 2021 abgeschlossen sein, danach beginnen die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt, der Ende 2023 bezugsfertig sein soll.

Die neue Anlage ist Teil eines mehrjährigen europäischen Investitionsplans des US-Unternehmens. Bereits modernisiert wurden unter anderem die Drehkreuze in Bielefeld, Herne und Nürnberg. Nach der Fertigstellung dürfte Langenhagen zu den fünf größten UPS-Standorten in Deutschland gehören.

Von Inken Hägermann