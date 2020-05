Corona bei UPS: Schnelle Tests, viele Fälle

Hannover

Gibt es noch mehr als die 72 Corona-Fälle im Logistikzentrum von UPS in Langenhagen plus der damit zusammenhängenden zwei in einer Kita und in der Ricarda-Huch-Schule in der List? Die Region hat weitere 55 Personen testen lassen, das Ergebnis wird am Wochenende erwartet. Das Logistikunternehmen UPS hat sich gegenüber der NP auch knapp geäußert, danach gehören alle 72 Betroffenen zum Stammpersonal, keiner würde in von UPS gestellten Unterkünften wohnen. Rund 1000 Beschäftigte würden in den Zentrum arbeiten.

Handseife an Mitarbeiter verteilt

Beim Hygienekonzept ist das Unternehmen schon auskunftsfreudiger, danach habe man „das Reinigen und Desinfizieren in unseren Einrichtungen erheblich erhöht. Unsere Fahrzeuge und Ausrüstungen werden täglich gereinigt und desinfiziert, wobei der Schwerpunkt auf den Innenräumen und häufigen Berührungspunkten liegt“. UPS habe Schutzausrüstungen an alle Mitarbeiter verteilt, Handseife und Handdesinfektionsmittel würden regelmäßig aufgefüllt. „Wo dies in Verbindung mit sozialer Distanz erforderlich ist, verlangen wir, dass unsere Mitarbeiter Masken oder Gesichtsschutz tragen", schreibt das Unternehmen auf NP-Anfrage. Und: „Würde ein Mitarbeiter Symptome wie Fieber oder eine Atemwegsinfektion aufweisen“, werde er aufgefordert, sich in ärztliche Behandlung zu begeben.

Raum zwischen Arbeitsstationen vergrößert

Das Unternehmen habe darüber hinaus „die üblichen Betriebsverfahren modifiziert“ und werde, falls erforderlich, diese weiterhin anpassen, um die Vorgabe zur sozialen Distanz beizubehalten. „So haben wir beispielsweise den Raum zwischen den Arbeitsstationen innerhalb unserer Einrichtungen vergrößert und die Verpflichtung der Kunden zur Unterschrift für Pakete aufgehoben.“

47 direkt im Unternehmen infiziert

Das Sozialministerium hat sich am Freitag ebenfalls zu dem Fall geäußert. Danach ist am 14. Mai der erste Fall mit Symptomen aufgetreten, daraufhin wurden weitere Beschäftigte sofort getestet. „47 unmittelbar Infizierte wurden im Unternehmen festgestellt“, so Claudia Schröder, Vizechefin des Krisenstabs. Dazu seien 25 Kontaktpersonen gekommen. „Bei Arbeitsprozessen, in denen die Begegnungen zwischen den Personen nicht komplett ausgeschlossen werden können, kommt es schneller zu einer Infektion“, erklärte Schröder.

Sie machte deutlich, dass durch die sofortigen Tests nach dem ersten Fall „die hohe Zahl der Infizierten im ersten Moment nicht aufgefallen und heute deutlich größer wäre“. Um die Erkrankten zu identifizieren, habe das Gesundheitsamt Cluster für die Tests gebildet, so konnten die Kontaktpersonen frühzeitig getestet werden. Bei negativen Ergebnissen wiederhole das Gesundheitsamt die Tests bis zu drei Mal.

Drei Verdachtsfälle in Kita

Die Infektion wurde von den UPS-Mitarbeitern auch in Kindergärten und Schulen getragen. Claudia Schröder: „Es liegt eine Infektion mit einer größeren Anzahl von Quarantänefällen in einer Schule vor." Damit meint sie die Ricarda-Huch-Schule in der List. Darüber hinaus gebe es einen bestätigten Fall in einer Kita und Verdachtsfälle in drei weiteren Kita-Einrichtungen.

Von Petra Rückerl und Mandy Sarti