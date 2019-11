Vom Pfandsystem am Schulkiosk bis hin zu Solaranlagen auf Schuldächern: Rund 150 Jugendliche haben am Freitag im Rahmen eines Kongresses konkrete Ideen zur Erreichung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele an ihren Schulen entwickelt. Schon jetzt steht fest, dass es im kommenden Jahr eine Folgeveranstaltung geben soll.