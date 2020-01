Rund 50 Freiwillige kamen am Mittag des 1. Januar am Maschsee zusammen, um die Spuren der Silvesterpartys bei sportlicher Betätigung zu beseitigen. Schon ab acht Uhr am Morgen war Aha mit Kehrmaschinen und Besen in der Stadt unterwegs. Das Positive: Vielerorts machte es den Eindruck, dass weniger Müll auf den Straßen lag.