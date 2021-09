Hannover

Wenn man nachts allein in einem dunklen Haus ist, kann es schon mal etwas unheimlich werden. So erging es auch einer älteren Dame, die von merkwürdigen Geräuschen auf ihrer Terrasse aufgeschreckt wurde. Waren da Einbrecher am Werk? Die Frau bekam Angst und wählt den Notruf 110 der Polizei.

Es dauerte nicht lange, bis die Beamten vor Ort waren. Ebenso schnell konnten sie den vermeintlichen Einbrecher stellen – und die Ursache der Geräusche feststellen – ein Igel. Der steckte mit seinem Kopf in einem Joghurtbecher fest und rannte blind und panikartig immer wieder gegen die Terrassentür. Das Tier hatte also mindestens ebenso viel Angst wie die Anruferin.

Meist geht es um Verkehrsunfälle – aber nicht nur

Doch eher selten sind die Anrufe, die in der Notrufzentrale der Polizei eingehen, so harmlos und eher zum Schmunzeln geeignet. Meist geht es um Verkehrsunfälle, vom Bagatellschaden bis zum Unfall mit leicht oder schwer verletzten Personen. Oder um Diebstähle, Betrugsdelikte und Gewalttaten. Aber auch bei Ruhestörungen wird oft 110 gewählt. Und natürlich, wenn Tiere in Not sind.

Um einmal einen Einblick in das alltägliche Geschehen in der Notrufzentrale zu verschaffen, werden am Freitag (1. Oktober) bundesweit Polizeibehörden über ihre aktuellen Einsätze twittern.

Ab 11 Uhr bis in die Abendstunden

„Unter dem gemeinsamen Hashtag #polizei110 berichten auch die niedersächsischen Polizeibehörden von ausgewählten kuriosen, herausragenden sowie ganz alltäglichen Einsätzen“, so Polizeisprecher Michael Bertram. „Die Polizeidirektion Hannover wird auf ihrem Account @Polizei_H unter dem zusätzlichen Hashtag #h110 ab 11 Uhr bis in die Abendstunden rund um den Twitter-Marathon online sein.“

Im Jahr 2020 gingen insgesamt 222.127 Notrufe bei der hannoverschen Polizei über 110 ein, im Schnitt also 608 Notrufe am Tag. Teilweise sei es dabei zu kurzen Wartezeiten gekommen, abhängig vom jeweils momentanen Anrufaufkommen, so Sprecherin Janique Bohrmann. Anrufspitzen gebe es etwa bei größeren Verkehrsunfällen, wenn parallel eine Vielzahl von Anrufen eingingen und von den Mitarbeitern abgearbeitet werden müssten.

Drei-Schicht-Betrieb mit 113 Mitarbeitern

113 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Notrufzentrale in einem Drei-Schichten-Betrieb 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche tätig. Die jeweilige Schichtstärke ist dem Anruf- und Einsatzaufkommen angepasst. Für die Annahme der Notrufe sowie bei der Disposition der Streifenwagen sind Polizeibeamte eingesetzt, ansonsten Tarifbeschäftigte.

Auch die Bundespolizei beteiligt sich an der Aktion, die sich an den Europäischen Tag des Notrufs anlehnt, der jährlich am 11. Februar stattfindet, und an dem bereits Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben aus ihrer jeweiligen Notrufzentrale getwittert haben.

Die Bundespolizeidirektion Hannover, in deren Zuständigkeitsbereich die Hauptbahnhöfe und Flughäfen Hamburg, Hannover und Bremen sowie die niedersächsische Landgrenze zu den Niederlanden gehören, twittert unter dem Motto „Was passiert im Einsatzraum?“ über interessante Einsätze auf dem Twitterkanal: @bpol_nord. Hierfür nutzen die Beamten die Hashtags #polizei110 und #bpolnow.

