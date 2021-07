Hannover

Das Konzept der Turbo-Baustelle hat sich auf der Autobahn A2 im Raum Hannover bereits mehrfach bewährt. Zuletzt am vergangenen Wochenende, als 20.000 Quadratmeter Asphalt zwischen dem Rastplatz Varrelheide und der Abfahrt Hannover-Bothfeld ausgetauscht wurden. Bereits am 5. August (Donnerstag, ab 18 Uhr) geht es auf der A2 weiter. Zwischen den Anschlussstellen Hämelerwald und Peine soll in Fahrtrichtung Berlin die Fahrbahndecke auf rund vier Kilometern Länge erneuert werden. Die Autobahn wird deshalb zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Peine voll gesperrt.

Diesmal mit einer Dauer von vier Tagen allerdings deutlich länger als am vergangenen Wochenende, an dem die Sperrung nur von Freitag (18 Uhr) bis Montag (5 Uhr) geplant war – und am Ende sogar 17 Stunden früher aufgehoben werden konnte als vorgesehen. Erst um 18 Uhr am 9. August (Montag) soll der Abschnitt zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und der Abfahrt Peine wieder freigegeben werden.

96-Stunden-Baustelle auf der A2 eine „riesige Herausforderung“

Im Zuge der 96-stündigen Sperrung soll nicht nur der Asphalt erneuert werden, sondern auch die Bindeschicht darunter. „Mit der Baumaßnahme zwischen Varrelheide und Bothfeld Mitte Juli haben wir gezeigt, dass wir schnell und gut bauen können“, sagt Holger Mees von der Autobahn GmbH des Bundes. Diesmal gehe es jedoch um „eine vollkommen andere Materialmasse“, die erst rausgefräst und dann neu eingebaut werden müsse.

Das sei „eine riesige Herausforderung“ für die Autobahn GmbH und die Baufirmen. Den Auftrag für die Erneuerung des Abschnitts auf der A2 haben die Firmen Strabag und Kemna-Bau bekommen.

Deutlich längere Umwege als beim letzten Mal

Diesmal dauert die Baustelle jedoch nicht nur deutlich länger. Die Autofahrer müssen auch spürbar weitere Umwege in Kauf nehmen. Der Verkehr auf der A2 aus Fahrtrichtung Westen wird am Kreuz Hannover-Ost auf die A7 nach Süden bis zum Dreieck Salzgitter geleitet. Von hier geht es auf die A39 bis zum Dreieck Braunschweig Süd-West und von dort über die A391 zurück zur A2.

Dem Lkw-Verkehr aus Richtung Dortmund empfehlen die Verantwortlichen auf die A44 in Richtung Kassel bis zum Dreieck Kassel-Süd zu fahren. Von hieraus können sie die A7 Richtung Norden bis zum Dreieck Salzgitter nehmen – und von dort aus dieselbe Umleitung zurück auf die A2 fahren wie der Autoverkehr.

Trotz der diesmal deutlich längeren Bauzeit und der großen Umwege unterstützt der ADAC Niedersachsen/Sachsen Anhalt auch diesmal, dass die Autobahn GmbH auf eine Turbo-Baustelle setzt. Der Automobilclub plädiert dafür wo immer es möglich ist, „den Turbo anzuwerfen. Die Autofahrer profitieren von diesen neuen Wegen im Baustellenmanagement“. Gerade auf der A2 sei es in den vergangenen Jahren bei längerfristigen Baustellen immer wieder zu zahlreichen und zum Teil folgenschweren Lkw-Unfällen – und damit endlosen Staus gekommen. „Das wird mit dieser Baustelle vermieden“, ist sich der ADAC sicher.

Von Christian Bohnenkamp