Turbo-Baustelle auf A2 früher fertig – Ärger über Ampel-Sperren für Fußgänger und Radfahrer

Die Turbo-Baustelle auf der Autobahn 2 in Hannover ist eine Stunde früher als geplant fertig geworden. Seit Sonntag um 11 Uhr ist die Fahrbahn in Richtung Dortmund wieder freigegeben. Die Grünen kritisieren jedoch, dass Ampeln für Fußgänger und Radfahrer an Umleitungsstrecken abgeschaltet worden sind.