Turbo-Baustelle: A2 bei Hannover im Juli ein Wochenende komplett dicht

Hannover

Im Vorjahr hatte sich die Vorgehensweise gleich zweimal bewährt. Und auch 2021 soll ein Abschnitt der viel befahrenen A2 per Turbo-Baustelle bei Hannover saniert werden. Wie die zum Anfang des Jahres neu gegründete Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mitteilte, soll zwischen dem 16. und 19. Juli die A2 zwischen den Anschlussstellen Bothfeld und Varrelheide eine neue Asphaltdecke bekommen. Dafür wird sie in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt. In 57 Stunden sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

„Durch diesen Sprint wird den Autofahrern eine dreiwöchige Baustelle erspart, die den Berufsverkehr deutlich einschränken würde“, erklärt die Autobahn GmbH. Der Eingriff in den laufenden Verkehr werde „so gering wie möglich gehalten“. Der Vorteil der Turbo-Baustelle liege darin, dass kein umfangreicher Aufbau von Verkehrssicherung notwendig ist, die bei Teilsperrungen vorgeschrieben wäre. Dafür gehen in der Regel bereits im Vorfeld der Arbeiten mehrere Tage drauf. Zudem bleibe die Gegenspur von der Sperrung unberührt.

Turbobaustelle: Enger Zeitplan und 30 Lkw im Einsatz

Allerdings ist das Vorhaben auch mit großen Herausforderungen verbunden. Der Zeitplan ist eng getaktet. Viele Arbeitsschritte werden laut Autobahn GmbH bereits parallel vorbereitet, es kommen mehrere Großfräsen und rund 30 Lastwagen zum Einsatz. „Wenn alles nach Plan läuft, ist die neue Asphaltdecke inklusive Markierungen Sonntagmittag fertig“, teilt das Unternehmen mit. Danach könne der Asphalt in Ruhe auskühlen, damit er ab Montag im Berufsverkehr wieder genutzt werden kann.

Der ADAC Niedersachsen/Bremen begrüßt die Vorgehensweise. „Eine Verkürzung der Bauzeiten sollte generell das Ziel sein, denn je kürzer die Baustellendauer, desto geringer die Unfallzahl“, so der Automobilclub. Vor allem bei der Einfahrt in die Baustellenbereiche komme es immer wieder zu Staus und dadurch zu Unfällen – besonders, wenn Fahrspuren wegfielen.

ADAC rechnet mit langen Staus – auch wegen der NRW-Ferien

Mit größeren Staus sei allerdings zu rechnen, unter anderem weil zu diesem Zeitpunkt die Ferien in Nordrhein-Westfalen bereits begonnen haben. Laut Einschätzung des ADAC ist die A2 als Pendler- und Schwerlaststrecke in der Woche jedoch „deutlich stärker befahren als am Wochenende“. Umleitungen sollen rechtzeitig ausgeschildert werden.

Im Vorjahr hatte es bei Hannover gleich zwei Turbobaustellen auf der A2 gegeben. Im Mai wurde in weniger als 88 Stunden der Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost sowie der Anschlussstelle Bothfeld erneuert. Im September und Oktober wurde gleich an drei Wochenenden die A2 zwischen Garbsen und Wunstorf-Kolenfeld saniert. Obwohl es zu langen Staus und Verzögerungen wegen Regenfällen kam, zogen die Verantwortlichen im Anschluss ein positives Fazit. Viel Zeit und mehr als 30 Prozent der Kosten wurden im Vergleich zu einer üblichen Dauerbaustelle gespart.

Von Christian Bohnenkamp