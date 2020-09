Hannover

Die langen Staus am Wochenende seien „unvermeidlich“ gewesen. Unter dem Strich ziehen die Planer jedoch ein positives Fazit zum ersten Abschnitt der neuen Turbo-Baustelle auf der A2. „Wir würden das wieder so machen“, sagt Fabian Schulze, Leiter des Fachbereichs Bau bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover.

Eigentlich soll es schon am kommenden Wochenende weitergehen. Ob das klappt, ist derzeit allerdings ungewiss. Für die zweite Hälfte der Woche sind Regenschauer angesagt. Das kann zu einem Problem werden, weil einige Arbeiten laut Schulze „sehr witterungsempfindlich sind“. Zum Beispiel muss eine Abdichtungsschicht aus Bitumen aufgetragen werden, die unbedingt abgetrocknet sein muss, bevor die obere Asphaltschicht aufgezogen werden kann.

Turbo-Baustelle funktioniert nicht bei Regen

Am vergangenen Wochenende hätten „optimale Witterungsbedingungen“ geherrscht, sagt Schulze. Deshalb habe man auch den zwischenzeitlichen Ausfall einer Asphalt-Fräsmaschine auffangen können. Grundsätzlich gebe es jedoch „einen sehr engen Zeitplan“. Ein Wochenende mit viel Regen kommt für die Turbo-Baustelle deshalb nicht in Frage. „Dann müssten wir das verschieben“, sagt Schulze. Zunächst wolle man aber die Wetterprognosen in den nächsten Tagen weiter beobachten.

Im ersten Bauabschnitt wurde der Bereich zwischen der Anschlussstelle Garbsen und der Rastanlage Garbsen erneuert. Am kommenden Wochenende sollen ab Freitag zwei weitere Kilometer Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund saniert werden. Wenn das Wetter mitspielt, soll es erneut am Freitag um 18 Uhr losgehen. Bis 6 Uhr am Montag sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Der dritte Bauabschnitt ist für den 2. bis 5. Oktober geplant.

Große logistische Herausforderung

Dafür, dass die Landesbehörde zum zweiten Mal auf das Konzept einer Turbo-Baustelle setzt, gab es Lob vom Automobilclub ADAC. Laut Planer Schulze lässt sich dieses aber nicht immer anwenden. Bei der Sanierung im Mai, als der A2-Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost und der Abfahrt Bothfeld erneuert wurde, war sogar eine Vollsperrung möglich. In weniger als 88 Stunden wurden die Arbeiten zum Abschluss gebracht. „Dort gab es allerdings auch Möglichkeiten, den Verkehr umzuleiten“.

Bei der aktuellen Baustelle sei das „absolut nicht möglich“. Dort könne jedoch die Turbo-Baustelle angewendet werden, weil nur zwei von drei Fahrstreifen erneuert werden müssen. Ob auf dieses Konzept künftig häufiger zurückgegriffen werde, könne man „nicht pauschal beantworten“, sagt Schulze. Die Rahmenbedingungen müssten passen. In jedem Fall seien diese Baustellen eine „enorme logistische Herausforderung“. Mehrere Asphaltfräsen seien im Einsatz gewesen. 70 Lastwagen wurden benötigt, um den abgetragenen Asphalt abzutransportieren und den neuen anzuliefern – und das alles unter Berücksichtigung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Am Wochenende habe das allerdings „recht gut funktioniert“, so Schulze.

Von Christian Bohnenkamp