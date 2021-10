Tunnel vom Tisch: Marode Brücke am Weidetorkreisel wird ersetzt 

Hannover

Die Landesbehörde für Verkehr und Straßenbau will die in die Jahre gekommene Brücke über dem Weidetorkreisel als Teil des Messeschnellweges durch ein neues Brückenbauwerk ersetzen. „Die Tendenz geht in diese Richtung“, sagt Friedhelm Fischer, Leiter des Geschäftsbereichs Hannover. Dabei ist Eile geboten. „Statiker geben der im Jahr 1965 freigegebenen Brücke noch eine Restlaufzeit bis Anfang 2024“, erklärt Fischer. Bevor sie abgerissen werden kann, muss auf der Südseite ein parallel laufendes Behelfsbauwerk entstehen. Den Verkehr in einer Übergangslösung komplett durch den Kreisel zu führen, sei nicht möglich. Den Verkehrsknoten passieren bis zu 66.000 Autos pro Tag.

Bereits seit geraumer Zeit steht auf der 440 Meter langen Brücke nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Außerdem ist sie seit mehr als einem Jahr für schwere Lastwagen gesperrt. „Das Problem ist, dass dieses Verbot immer noch von einigen Fahrern ignoriert wird“, sagt Fischer. Dies müsse dringend unterbunden werden.

Gutachter raten von Tunnel ab

Die Lösung für das Weidetor ist damit eine andere als bei der Südschnellwegbrücke über der Hildesheimer Straße, die ebenfalls marode ist. Sie soll aber durch einen Tunnel ersetzt werden. Am Weidetor haben Gutachter einer Machbarkeitsstudie laut Fischer davon abgeraten. „Sie warnen vor einem Eingriff in den Grundwasserhaushalt an der Eilenriede. Außerdem liegt in dem Bereich ein Riesenbündel von Leitungen“, erläutert der Behördenleiter.

Kreisel soll durch Kreuzung ersetzt werden

Das Land will den Weidetorkreisel auflösen und durch eine Ampelkreuzung ersetzen. Auch dies hätten die Gutachter vorgeschlagen und unter anderem Sicherheitsaspekte angeführt. Zu berücksichtigen bei den Planungen ist auch, dass es den Plan gibt, die Stadtbahn aus Richtung Podbielskistraße über das Weidetor und den Stadtfelddamm zum dort geplanten Neubau der Medizinischen Hochschule zu führen. Allerdings ist nach wie vor unklar, wie dieses Projekt finanziert werden könnte.

Kosten erreichen dreistelligen Millionenbetrag

Für die Umgestaltung des Weidetors will sich das Land eng mit der Stadt Hannover abstimmen. Ein Planfeststellungsverfahren für die endgültige Baugenehmigung ist erforderlich. Außerdem müssen die eigentlichen Arbeiten europaweit ausgeschrieben werden. Fischer erwartet, dass ein Baubeginn für die neue Brücke – die seiner Einschätzung nach kürzer werden kann als die vorhandene – frühestens im Jahr 2027 möglich sein wird. Über die Kosten gibt es aktuell nur Schätzungen, sie dürften aber im dreistelligen Millionenbereich liegen.

Fahrradlobby will mitreden

In Sachen Weidetorkreisel hat sich bereits der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Hannover zu Wort gemeldet und eine entsprechende Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. „Fußgänger und Radfahrer müssen sich dort mit Restflächen begnügen; die heutigen Wege funktionieren vorne und hinten nicht“, sagt Vorstandsmitglied Jan Krüger. Dabei führten wichtige Radverbindungen von der City nach Groß-Buchholz, Lahe und Altwarmbüchen sowie von Bothfeld zur Medizinischen Hochschule und zur Fahrradstraße Kleestraße über den Verkehrsknoten.

Am liebsten sähe es der ADFC, wenn der Rad- und Fußgängerverkehr nach einem Vorbild in der holländischen Stadt Arnheim in einen separaten Kreisel eine Etage tiefer gelegt würde. Sollte dies nicht möglich sein, müssten fehlende Wege ergänzt und die Verkehrsbeziehungen optimiert werden. Als Beispiele nennt Krüger etwa die Engstelle entlang des Schnellweges auf dem Weg Richtung Eilenriede oder die schmale Fuß- und Radfahrerfurt an der Gehägestraße.

Von Bernd Haase