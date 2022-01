Hannover

Der Boulevard der EU im Expo-Park ist meistens eine ziemlich ruhige Straße. Viel Verkehr herrscht dort selten. In der Regel sind nur wenige der vielen Parkplätze belegt. Von Kunden der Gewerbe- und Gastronomiebetriebe, die sich dort nach der Weltausstellung im Jahr 2000 angesiedelt haben. Die meisten Studierenden der fünf Hochschulen auf dem Gelände fahren gar kein Auto. Ganz anders das Bild, das sich im vergangenen Jahr von Frühling bis Herbst vor allem bei gutem Wetter freitagabends in der Straße bot. PS-starke Motoren dröhnten. Seite an Seite reihten sich Hunderte Fahrzeuge auf. Der Boulevard der EU war zum Anziehungspunkt der Tuning-Szene geworden.

Zurückblieben oft Berge von Müll – und verärgerte Anlieger. Im Oktober 2021 schlug Stefan Schlutter, der Sprecher des Expo-Parks, Alarm. „Geschäftsschädigend“ seien die Tuner-Treffen für die ansässigen Betriebe. Buchungen blieben aus. Ausgerechnet freitagabends, wenn Parkplätze für Veranstaltungen benötigt würden, seien diese belegt. Und am Tag darauf biete sich „ein abschreckendes Bild“. Schlutter forderte, dass sich die Tuning-Szene einen anderen Ort sucht.

Bis zu 1200 Fahrzeuge: Tuner-Treffen sind „zu groß“ geworden

Dennis Klöcker – obwohl selbst Mitglied der Szene – kann den Ärger verstehen. „Zu groß“ seien die Treffen für diesen Standort geworden. An manchen Wochenenden seien es wohl bis zu 1200 Fahrzeuge gewesen, schätzt er. Klöcker, er fährt einen Ford Mustang V6 von 2012, hat sich deshalb auf die Suche nach Alternativen gemacht. Bisher allerdings vergeblich. Zuletzt seien Gespräche mit der Deutschen Messe AG gescheitert, die zwar ziemlich große Parkplätze hat, allerdings auch Miete in einer Höhe gefordert habe, die die Tuner nicht zahlen könnten. Zumal die Messe auch angekündigt hatte, dass sie selbst den Sicherheitsdienst stellen wolle, wie Klöcker berichtet.

2020 hatte sich ein großer Teil der Szene noch in einem Parkhaus im Wissenschaftspark Marienwerder getroffen. Das allerdings gefiel der Infra nicht, die das Parkhaus betreibt. Die Stellplätze dort sind an das Park-and-ride-System der Region angeschlossen und sollen vor allem denen zur Verfügung stehen, die weiter mit der Stadtbahn ins Zentrum von Hannover fahren.

Unerwünscht: 2020 traf sich die Tuning-Szene noch in einem Parkhaus in Marienwerder. Doch auch dort war sie nicht gern gesehen. Quelle: Irving Villegas

„Wir finden keine Akzeptanz – und es gibt viele Vorurteile“, klagt Klöcker. Dabei dürfe man „nicht alle in einen Topf werfen“, fordert Mathis Könnecker, der sich ebenfalls schon nach neuen Möglichkeiten für einen Treffpunkt umgehört hat – und bisher auch nur Absagen erhielt.

Tuner wollen nichts mit Autoposern zu tun haben

Rasen, illegale Rennen fahren und sinnlos Lärm verursachen? Damit will Könnecker nichts zu tun haben, versichert er. Die Tuning-Szene gibt sich Mühe, sich von den sogenannten Autoposern abzugrenzen, die sich am Maschsee oder in der Innenstadt laut röhrend PS-Duelle liefern, gern mit geliehenen Luxuskarossen. Auch Hannovers Polizei macht einen Unterschied. Der Tuning-Szene bescheinigte sie mit Blick auf die Treffen im Expo-Park, dass sich diese „kooperativ“ zeige. Bei Kontrollen wurden nur wenige Verstöße festgestellt.

Allerdings lockten die Treffen „leider auch schwarze Schafe an“, berichtet Svenja Geertz. Sie zeigt ein Video, auf dem ein Fahrzeug zu sehen ist, aus dessen offenbar manipuliertem Auspuff laut knallend kleine Stichflammen schießen. Der Fahrer wird nach dieser Aktion von den Umstehenden lautstark beschimpft. „So etwas wollen wir hier nicht“, begründet Geertz die klaren Ansagen der Beobachter der Szene. Mathis Könnecker sagt, er habe der Polizei schon einmal eine Liste von 15 Kennzeichen übergeben von Besuchern des Tuner-Treffens, die durch Regelverstöße aufgefallen seien. Burnouts etwa, bei denen die Fahrer der Autos die Reifen bewusst durchdrehen ließen, um qualmend schwarze Spuren auf den Asphalt zu brennen.

Liebe zum Detail: Lars Fette hat seinen Kia Stinger mit einem Star-Wars-Logo verziert. Quelle: Christian Behrens

Oft seien es „Leute von außerhalb“, die sich daneben benähmen, berichtet Lars Fette. Negativ aufgefallen sei zum Beispiel eine Truppe aus Celle, die sich dort gar nicht mehr treffen dürfe und nun regelmäßig nach Hannover komme. Fette selbst mag es lieber ruhiger. „Ein bisschen auf- und ablaufen, sich mit netten Leuten unterhalten, über die Autos fachsimpeln“ – dafür komme er selbst vorbei.

Tuning „mit einem Freiheitsgefühl verbunden“

Tuning – das sei für ihn mit „einem Freiheitsgefühl verbunden. In einem gewissen Rahmen kann ich mit meinem Auto machen, was ich will“, sagt Mathis Könnecker. Derzeit steht sein Fahrzeug, ein Nissan 180SX S13 aus dem Jahr 1992, halb auseinandergebaut in der Garage. Es soll – wieder einmal – umgebaut werden. Für Isabel Kaurinovic ist Tuning „auch eine Frage der Schönheit“. Sie persönlich finde ihr Auto jedenfalls „wunderschön“. Kaurinovic fährt eine Mercedes A-Klasse – in der AMG-Version. Mit 381 PS unter der Haube. Ursprünglich weiß – mittlerweile mit einer khaki-grünen Folie überzogen.

Stolze Besitzerin: Isabel Kaurinovic findet ihr Auto, eine Mercedes A-Klasse in der AMG-Version, „wunderschön“. Quelle: Christian Behrens

Die Zukunft allerdings soll nicht dem Verbrennungsmotor gehören. Die meisten Autohersteller wollen und müssen auf ihrem Kurs in Richtung Klimaschutz vor allem auf E-Mobilität setzen. Mehr als ein Drittel der in Deutschland neu zugelassenen Fahrzeuge hatte im November bereits einen Stecker. Wie geht es also mit der Tuning-Szene weiter? Expo-Park-Sprecher Schlutter teilte den Tunern bereits mit, dass diese auch deshalb nicht gern am Boulevard der EU gesehen seien, weil es in „Zeiten des Klimawandels“ für einen zukunftsweisenden Gewerbepark „nicht unbedingt förderlich“ sei, „Treffpunkt getunter Autos zu sein, die im Grunde nicht mehr in die Zeit passen“.

Abschied vom Verbrennungsmotor wäre schmerzhaft

Mathis Könnecker wehrt sich dagegen, als Klimaschutzgegner abgestempelt zu werden. Er fahre mit dem Rad zur Arbeit, nutze im Alltag ansonsten ein Hybridfahrzeug. Seinen getunten Nissan hole er dann an den Wochenenden raus. „Auch wir wollen noch länger auf dieser Erde leben“, sagt er. Marcel Hillbrecht hat sich für kurze Strecken einen E-Scooter gekauft. „Wir denken auch klimaneutral“, versichert er.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Abschied vom Verbrenner wäre für die meisten in der Szene wohl dennoch ein schmerzhafter Schritt. Könnecker sieht darin „auch ein Stück deutsches Kulturgut“. Für Svenja Geertz muss ein Auto „auch einen Sound haben. Beim E-Auto gibt es ja im Grunde nur das Rollgeräusch der Reifen. Das macht mich nicht glücklich“, sagt sie. Lars Fette findet zwar, dass „auch ein getuntes E-Auto schön aussehen kann“. Dennoch hoffe er, dass „es weiter Verbrenner geben wird“.

Von Christian Bohnenkamp