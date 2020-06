Tumult am Kiesteich in Hannover: Filmte Mann (38) badende Besucher?

Hannover

Tumult an den Ricklinger Kiesteichen: Ein Mann (38) hat sich am Freitagabend mit mehreren Besuchern angelegt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren der Grund für die Auseinandersetzungen Filmaufnahmen von Anwesenden, die der 38-Jährige gemacht habe.

Laut Polizei hatte der Mann auf dem Gelände des Dreiecksteichs Videos von einer Vielzahl von Personen gemacht, darunter auch von Kindern. Eine Gruppe Jugendlicher sprach ihn darauf an und forderte die sofortige Löschung der Aufnahmen.

Anzeige

Mann zückt Messer

Im Verlauf des verbalen Streits zückte der 38-Jährige ein Taschenmesser. Er drohte damit und fuchtelte auch herum. Dabei erlitt ein 17-Jähriger eine Schnittwunde am Unterarm.

Weitere NP+ Artikel

Anschließend flüchtete der Täter. Er wurde von mehreren Personen verfolgt, die versuchten, ihn festzuhalten.

Arbeit der Polizei behindert

Als die Polizei an den Teichen eintraf, gab es einen Tumult. Es bestand die Gefahr, dass weitere Personen durch das Messer des 38-Jährigen verletzt werden. Die Beamten forderten die Jugendlichen auf, Abstand zu halten und zurückzubleiben.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Jessika Niemetz ignorierten die Anwesenden allerdings die Anweisungen der Kollegen. Damit hätten die Jugendlichen auch die Arbeit der Beamten behindert.

Nackte Kinder gefilmt?

Der 38-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Überprüft wird nun, ob der Mann mit seinen Filmereien gegen das Datenschutzgesetz verstoßen hat. Ob die Videos auch Detailaufnahmen von Personen enthalten oder gar unbekleidete Kinder von ihm gefilmt wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Seinerseits stellte der 38-Jährige ebenfalls Strafanträge. Er zeigte fünf Personen wegen gefährlicher Körperverletzung an. Nach seiner Aussage hatten sie ihn mit Gegenständen beworfen und ihm ins Gesicht geschlagen.

Von Britta Mahrholz