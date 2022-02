Hannover

Laut dem hannoverschen Reisekonzern Tui steigt die Nachfrage für Mallorca-Aufenthalte stetig. Nicht nur für den Sommer stünden die Chancen gut, dass für die Lieblingsinsel der Deutschen die Buchungszahlen wieder Richtung Vor-Corona gingen, sondern „auch kurzfristig ist der Wunsch groß, nach Mallorca aufzubrechen“. Daher hat der Reisekonzern Saisonstart für die Frühjahrs- und Ostersaison vorgezogen. Fast zeitgleich sollen am frühen Freitagmorgen drei Tui-fly-Maschinen aus Düsseldorf, Frankfurt und Hannover zur Baleareninsel aufbrechen.

Laut Tui-Deutschland-Chef Steffen Baumert starte das Unternehmen nun „wieder mit unseren ersten eigenen Maschinen – und das früher als in den Jahren zuvor“. Die ersten Flüge seien fast ausgebucht, und die Aussichten für die Sommersaison „mehr als vielversprechend. Wir erwarten, dass erstmals seit Pandemiebeginn wieder alle Hotels auf den Balearen zur Verfügung stehen.“

Reiseschutz ist inbegriffen

„Bei allen Reisen bis zum 31. Oktober ist im Reisepreis das Tui-Protect-Serviceversprechen (etwa mit Übernahme von Stornokosten von bis zu 1500 Euro je Person bei behördlich angeordneter Quarantäne) enthalten und bei Buchungen im Flextarif können Flugpauschalreisen bis 15 Tage vor Anreise gebührenfrei umgebucht oder storniert werden.

Zudem können in wenigen Monaten weitere Ziele von Hannover aus erreicht werden: Die nationale Fluggesellschaft Serbiens Air Serbia nimmt im Sommerflugplan Flüge nach Belgrad auf. Ab dem 3. Juni geht es drei Mal in der Woche in die serbische Hauptstadt. Ab dem 28. Mai fliegt zudem Volotea regelmäßig die Hauptstadt Sardiniens an. Dann geht es jeden Samstag von Hannover nach Cagliari.

Von rahü/dpa