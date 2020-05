Tui fliegt Masken aus China ein

Hannover

Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: In der Corona-Krise hat die Tui-Airline Tuifly zum ersten Mal einen reinen Frachtflug unternommen. Mit einem konzerneigenen Dreamliner transportierte der Reiseriese in Kooperation mit dem Wedemarker Unternehmen Amec mehr als 1,3 Millionen medizinische Gesichtsmasken aus China nach Deutschland. Am Donnerstagabend landete die Maschine auf dem Flughafen Hannover. Die Kooperation zwischen Tui und Amec soll fortgesetzt werden: Man wolle eine feste Luftbrücke zwischen China und Deutschland mit zwei bis drei Flügen pro Woche aufbauen, um Masken einzufliegen, kündigte ein Tui-Sprecher an.

Der Großteil der aktuellen Lieferung wurde für das Bundesgesundheitsministerium beschafft, rund 100.000 Masken gehen auch an die Region Hannover. Ab Mitte Mai sollen wöchentlich Tuifly-Maschinen medizinische Masken von China nach Hannover fliegen, die für das Land Niedersachsen vorgesehen sind. Für Tuifly ist das Neuland: Bisher fliegt man zwar regelmäßig Briefe für die Post, ansonsten transportiert man dort in normalen Zeiten nur Touristen. Doch während der Corona-Krise ist die gesamte Konzernflotte mit 34 Fliegern am Boden.

Anzeige

Alles begann mit einer Spende

Entstanden ist die Allianz eher zufällig. Das Unternehmen Amec, ansässig in der Wedemark, vertreibt Elektronikbauteile und hat sich dabei in den vergangenen 16 Jahren ein großes Netzwerk in China aufgebaut. Zu Beginn der Corona-Krise beschlossen Gründer Marcel Fehrmann und Geschäftsführer Sebastian Neelen, der Gemeinde Wedemark 10.000 Gesichtsmasken aus China zu schenken. Dann las Fehrmann Ende März, dass die Region Hannover für 250.000 medizinische FFP2-Masken 2,7 Millionen Euro gezahlt habe. „Das kam mir vor wie Wegelagerei, weil ich ja wusste, wie die Preise wirklich sind.“ Fehrmann rief bei der Region an und bot seine Hilfe an, man wurde sich schnell einig. Mit Hilfe der Spedition Senator, die bis heute an Bord ist und sich um Zollformalitäten und das Beladen vor Ort kümmert, beschaffte er mehr als eine Million Masken aus China zu einem deutlich günstigeren Preis. In China werden rund drei Viertel aller medizinischen Masken weltweit produziert.

Weitere NP+ Artikel

Ein Flugzeug fehlte

Danach verselbstständigte sich die Sache: Das Land Niedersachsen suchte Kontakt, Amec wollte sich zudem auf einen Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums bewerben. Es war klar: So viele Masken bekommt man nicht unkompliziert und einigermaßen preisgünstig nach Deutschland, da auch die Frachtraten für Flugzeuge explodierten. Doch woher sollte man jetzt bezahlbar ein Flugzeug herbekommen?

Kindergartenfreund mit Kontakten

Fehrmann rief seinen Kindergartenfreund Florian Fleischer an, bei der Tui Leiter des Produktmanagements Flug. „Ich sagte, bei der Menge und der Distanz kommt eigentlich nur ein Dreamliner in Frage“, so Fleischer. Zwei dieser Großraumflugzeuge gehören zum belgischen Teil der Tuifly-Flotte – auch die belgischen Kollegen waren schnell überzeugt mitzumachen. „Für die Tui ist es super, dass wir etwas für das Land tun können, das Land hat ja auch was für uns getan“, erklärt Fleischer das Engagement. Natürlich bringt der Transport auch etwas Umsatz in die Kassen. „Aber im normalen Frachtgeschäft wäre das nicht zu diesem Preis darstellbar“, sagt der 41-Jährige. Weiterer Zusatznutzen: Die Flugzeuge bekommen Bewegung, die Piloten dürfen fliegen.

Viele Stolpersteine

Wochenlang arbeiteten Amec, Tui und die Spedition Senator dafür, dass diese erste Luftlieferung mit dem Tuifly-Dreamliner klappt. Stolpersteine gab es reichlich: Die Finanzierung musste gestemmt werden, der Lieferant wollte sich nicht an die vereinbarten Lieferfristen halten, die Landegenehmigung in China wackelte. „Das war die stressigste und intensivste Zeit meines Lebens“, bekennt Fehrmann. „Ich habe so viel gearbeitet, wie noch nie in meinem Leben. Aber wir haben es tatsächlich geschafft.“

Mit leichter Verspätung kam der Dreamliner am Donnerstagabend am Flughafen Hannover an, statt 1,8 Millionen passten allerdings nur 1,38 Millionen FFP2-Masken in knapp 2000 Kisten in den Flieger – mehr konnten nicht sicher in der Maschine verstaut werden. Der Frachtraum war voll beladen, jeweils zwei Kisten stapelten sich auf den Sitzen, gesichert von Netzen, auch in der Gepäckablage wurden Kartons abgestellt.

Feste Luftbrücke geplant

Die Planungen für das nächste Projekt sind jetzt in der heißen Phase, ab Mitte Mai wollen Amec und Tui für das Land Niedersachsen mehr als zehn Millionen FFP-2-Masken aus China einfliegen, eine feste Luftbrücke mit zwei bis drei Flügen pro Woche sind geplant. Ein Tui-Sprecher kündigte an, dass man zudem prüfe, ob man neben den belgischen Dreamlinern auch die etwas kleineren Boeing 737 aus der deutschen Flotte zu Ergänzungsflügen einsetzen wolle. Fehrmann bleibt dennoch vorsichtig: „Ich hoffe, dass alles klappt. Denn es können immer wieder neue Stolpersteine auftauchen.“

Von Inken Hägermann