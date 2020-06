Hannover

Die Vorfreude war groß: Vergangene Woche machten sich am Flughafen Hannover 189 Tui-Touristen auf den Weg in den Süden. Ziel: Palma de Mallorca. Sie gehörten zu den ersten Urlaubern auf dem beliebten Eiland, seit die Insel vor etwa drei Monaten gesperrt wurde. Am Donnerstag ging es mit dem Tuifly-Flug X3 2315 zurück nach Hannover. Nach der Landung gegen 14.15 Uhr wurde deutlich: Die Urlauber kehrten gebräunt, aber mit sehr gemischten Reisegefühlen zurück.

Eigentlich sollte der Tuifly-Flieger erst um 14.40 Uhr landen, kam am Ende etwa eine halbe Stunde früher wieder am Airport Hannover an. Vor dem Terminal warteten bereits vereinzelt Lebenspartner, Eltern und Kinder. Bärbel Engehausen aus der Wedemark kam etwa mit Enkel Noah, um ihre Tochter abzuholen. „Sie meinte schon, dass es sehr schön war. Jetzt bin ich gespannt auf ihren ganzen Bericht.“

„Viele Gäste haben sich im Hotel nicht an die Regeln gehalten“

Auch Ralf Berner wartete mit einer Rose in der Hand auf seine Freundin, nahm sie nach der Ankunft an Terminal A06 freudig in die Arme. „Ich war nicht im Urlaub, ich lebe auf Mallorca“, so die gerade angekommene Freundin Iris Mitschke. Seit dem 12. März sei sie nicht mehr in Deutschland gewesen, berichtet von einer „sehr entspannten Lage“ auf der Ferieninsel. Sie sei noch nie so schnell geflogen wie dieses Mal. „Das könnte immer so sein.“

Rose nach Ankunft: Ralf Berner holte seine Freundin Iris Mitschke vom Flughafen Hannover ab. Quelle: Rainer Droese

Das Ehepaar Gudrun (58) und Dieter (60) Jazdziewski aus Braunschweig ist ebenfalls in Hannover gestartet. Vor dem Abflug sagte der 60-Jährige: „Wir sind auf Mallorca besser aufgehoben als in Deutschland. Wir gehen davon aus, dass sich die Leute im Hotel gut um uns kümmern.“ Seine Frau sprach von einem „Abenteuer“.

Nach einer Woche im Rui Bravo Hotel an der Playa de Palma fällt das Resümee gemischt aus. Das Ehepaar berichtet: „Die Situation bleibt schwierig. Viele Gäste haben sich im Hotel nicht an die Regeln gehalten.“ Durch die Auflagen hätten sich viele auch kaum aus der Ferienanlage bewegt. „Durch den begrenzten Platz im Hotel war es dort übervoll und sehr eng.“ Ihr Eindruck: „Der Tourismus wird dieses Jahr wohl kein großer Erfolg. Da ist noch viel Feinarbeit vom Reiseveranstalter nötig.“ Eine entsprechende Info habe er Tuifly bereits zukommen lassen.

Tuifly reagiert auf Kritik

Tuifly-Sprecher Aage Dünnhaupt sagt auf NP-Nachfrage: „Unsere Hotels am Playa de Palma sind während des Pilotprojekts nur zu 50 Prozent ausgelastet.“ Beide Anlagen zusammengerechnet wären während des Pilotprojekts etwa 500 Touristen gleichzeitig vor Ort. Er ist überrascht von der Touristen-Kritik: „Ich hatte vor Ort eher den Eindruck, dass die Leute glücklich sind, wieder Urlaub machen zu können.“ Vor Ort seien den Touristen auch Feedbackbögen vom Reiseveranstalter zum Ausfüllen bekommen: „Wir haben die ersten 100 Rückmeldungen ausgewertet. Das Ergebnis ist deutlich besser als erwartet.“

Manuela Schäfer aus Düsseldorf kehrt dennoch mit gemischten Gefühlen zurück. „Wer noch nach Mallorca möchte, sollte schnell sein. Ich rechne wieder mit einem schnellen Shutdown.“ Sie bemängelt, dass sich die Urlauber „von Tag zu Tag weniger an die Regeln gehalten“ haben, besonders bei den Mindestabständen. Dazu sagt der Tuifly-Sprecher: „Wenn etwas schief läuft, sollte keiner davor zurückschrecken auch das Personal anzusprechen.“ Oder noch besser: „Es liegt auch ein Stück weit an allen, auch den Leuten Bescheid zu geben, wenn sie etwas falsch machen.“

Einmalig: Touristen konnten sich über fast menschenleere Strände freuen. Quelle: Privat

Er macht klar: „Das Konzept steht und funktioniert, die Mitarbeiter vor Ort sind akribisch vorbereitet worden. Wir können leider nicht an jeder Liege einen Aufpasser postieren. Der Urlaub 2020 ist nicht wie der Urlaub 2019.“ Er erwarte von den Touristen auch „Eigenverantwortung, wie in Deutschland“ sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. Zudem empfiehlt Dünnhaupt den Touristen, sich an den Einheimischen zu orientieren, die auch auf der Straße Maske tragen würden. „Als guter Gast sollte man das tun.“

Positiv: „Menschenleere Strände außerhalb von Palma“

Die Zwillinge Lukas und Lennart Berg (20), die mit Freundin Lea Schweder (20) aus Dorsten in Nordrhein-Westfalen, sind vergangenen Mittwoch ebenfalls aus Hannover losgeflogen: „Es war wirklich toll. Leerer Pool und leere Strände. Mehr kann man nicht erwarten.“ Dass die Schinkenstraße mit Ballermann und Megapark noch geschlossen ist, sei kein Problem gewesen.

Wieder gelandet: Das Ehepaar Gudrun (58) und Dieter (60) Jazdziewski kehrte mit gemischten Gefühlen zurück. Quelle: Rainer Dröse

Auch Schäfer und das Ehepaar Jazdziewski hatte schöne Urlaubsmomente. Der 60-jährige Braunschweiger sagt, das Personal sei sehr freundlich und zuvorkommend gewesen, wenn auch teils „durch die zusätzlichen Hygienemaßnahmen überfordert“. Positiv seien besonders die Ausflüge mit einem Mietwagen gewesen: „Da konnten wir auch die menschenleeren Strände außerhalb von Palma genießen.“

„Man braucht keine Angst haben, vor Ort ist alles super.“

Janika Stock (19) aus Schaumburg reiste mit Mutter Antje Bettin (51). Vor dem Abflug am vergangenen Mittwoch winkte sie zum Abschied aufgeregt in die NP-Kamera, sagt nach einer Woche Mallorca: „Es war super, super leer.“ Sie empfiehlt, sich vor Ort einen Mietwagen zu nehmen. „Wir konnten die gesamte Insel erkunden, hatten überall leere Strände und kleine Lokale für uns. Ich wäre auch gerne noch eine weitere Woche geblieben.“

Auch wenn es zum 21. Juni, als Spanien seine Grenzen wieder offiziell öffnete, auf der Insel merkbar voller wurde: „Man braucht keine Angst haben, vor Ort ist alles super.“

Von Jens Strube