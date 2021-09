Hannover

Massenentlassung ist ein hässliches Wort. Doch genau darum ging es am Dienstag im Arbeitsgericht Hannover. Und die Tui-Fly (Sitz in Langenhagen) hat eine Bruchlandung erlitten. Die Kündigungsschutzklagen von zehn Piloten waren erfolgreich. „Sie haben einen Weiterbeschäftigungsanspruch bis zum Ende des Verfahrens“, erklärte Arbeitsgerichtsdirektor Kilian Wucherpfenning.

Ob Corona nun Auslöser oder Ursache für die wirtschaftliche Krise der Tui-Tochter waren, wird von den Parteien unterschiedlich dargestellt. Das Geschäft sei schon vor der Pandemie nicht mehr auskömmlich gewesen, deshalb sei die Reduzierung der Flotte dringend geboten gewesen, heißt es aus der Chefetage. In Corona-Zeiten sei dann das Geschäft komplett eingebrochen. Und so einigten sich Unternehmen und Arbeitnehmervertreter am 5. März 2021 auf eine Reduzierung der Flotte von 39 auf 22 Flugzeuge. Von den mehr als 2000 Arbeitnehmern sollten rund 900 entlassen werden, später wurde die Zahl laut Medienberichten nach unten korrigiert – auf etwa 700. Fünf der elf Tui-Fly-Stationen an deutschen Flughäfen wurden gestrichen.

Staat stützt Unternehmen, Konzern entlässt Mitarbeiter

Nun hat die Tui zur Stützung des Unternehmens Kredite in Höhe von 4,8 Milliarden Euro vom Staat erhalten. Allerdings ohne Bedingungen, zum Beispiel auf Kündigungen zu verzichten. Das sei ein Fehler gewesen, wie Experten meinen. Vor diesem politischen Hintergrund spielten sich die Klagen der Piloten in Hannover ab.

Richter Christian Hageböke ging die Gründe, warum aus Sicht der Piloten die Kündigungen rechtsunwirksam sind, systematisch durch. Hat die Anmeldung von kurzfristigen Eltern- und Pflegezeiten den Sozialplan durcheinandergebracht? In solchen Fällen besteht ein Sonderkündigungsrecht. War die Herausnahme von sieben Piloten und einer Co-Pilotin aus dem Sozialplan rechtswidrig? Sind die Unternehmensentscheidungen willkürlich?

Etwa 40 Minuten brauchte der erfahrene Richter, um die „komplizierte Thematik“ zu skizzieren. Am Ende aller rechtlichen Problematiken war es eine banale zeitliche Marge, die die Piloten (vorerst) vor der betriebsbedingten Kündigung bewahrte. Sie wurden zum 31. Dezember 2021 entlassen, obwohl der Abbau der Flotte erst zum „Sommer 2022“ geschehen sollte. Mal abgesehen davon, dass „Sommer“ ein von Juni bis September dehnbarer Begriff ist: Von wem will der Arbeitgeber in der ersten Jahreshälfte die Maschinen fliegen lassen?

Laut Hubertus Schwarz, Anwalt der zehn Piloten aus Hamburg, seien bereits in Düsseldorf Kündigungsschutzklagen von Tui-Fly-Beschäftigten erfolgreich gewesen. Geht der Arbeitgeber in die Berufung, dürfte sich der Rechtsstreit bis weit ins nächste Jahr hinziehen. In Hannover seien dies die einzigen Klagen von Tui-Fly-Mitarbeiterin gewesen, sagt Wucherpfennig. Viele Gekündigte hätten nicht geklagt. Laut eines Firmen-Sprechers seien zwei Drittel der Entlassungen auf freiwilliger Basis geschehen. Die Abfindung habe ein Monatsbruttogehalt je Beschäftigungsjahr betragen.

Von Thomas Nagel