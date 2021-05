Hannover

Aus drei wird eins – so schlank macht sich die Tui. Der weltgrößte Reisekonzern wird an seinem Hauptsitz Hannover zwei Bürostandorte aufgeben. 3000 Mitarbeitende ziehen aus dem angemieteten Bürobau am Heidkampe und dem alten Preussag-Gebäude in der Karl-Wiechert-Allee 4 aus. An der Karl-Wiechert-Allee 23 entsteht ein Tui-Campus für die acht Konzern-Gesellschaften.

Der eingesparte zweistellige Millionenbetrag wird in die Umgestaltung dieses Campus fließen, sagt Sprecher Christian Rapp. Geplant ist die Fertigstellung bis voraussichtlich August 2022. Offenbar gibt es schon Interessenten für das Haus an der Karl-Wiechert-Allee 4: „Hierzu finden aktuell Gespräche statt, die wir nicht weiter kommentieren.“

90 Prozent arbeiten im Homeoffice

Am Standort Hannover arbeiten derzeit etwa 90 Prozent der Mitarbeitenden von zuhause. Eine Befragung im November 2020 hatte ergeben, dass die Mehrheit auch nach der Corona-Pandemie verstärkt von zuhause arbeite möchte. „Mit dem Tui-Campus schaffen wir dafür die Voraussetzung“, verspricht Vorstandschef Fritz Joussen. Erfahrungen aus anderen Unternehmen und eigene Schätzungen gingen davon aus, dass sich die Zeit zwischen Büro und flexiblem Arbeiten etwa gleichmäßig auf die Woche verteilt.

In seiner Mail schreibt Joussen: „Wir werden einiges mehr tun als nur Schönheitsreparaturen. Das ist eine Investition in die Zukunft unserer Tui und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So offen wie möglich sollen die Büroflächen gestaltet werden, Desk-Sharing wird wo immer möglich der Standard. Auch das Group Executive Committee wird zusammen sitzen und sich Schreibtische und Besprechungszonen teilen. Das ist der Plan.“

Moderner Arbeitsort der Zukunft

Erste Visualisierung zeigen den neuen Firmensitz. Es soll ein moderner Arbeitsort der Zukunft sein – transparenter, mit mehr Glas und mit einem frischen Design. Joussen: „Mit dem Umbau schaffen wir neue Flächen für Kollaboration und zeitgemäße Arbeitsumgebungen. Wir richten neue Projekt- und Besprechungsräume ein, die technisch auf dem neuesten Stand sind. Auch das heutige „Betriebsrestaurant“ und die Cafeteria erhalten ein Update.“

Corona, so der Grund für die Verschlankung und den neuen Zeitgeist, habe die Arbeitswelt auch bei der Tui verändert. „Heute sind wir fast zu 100 Prozent virtuell organisiert. Vor der Pandemie schlug das Pendel noch in die entgegengesetzte Richtung. In Zukunft muss es gelingen, die verschiedenen Formen von Arbeit zusammenzubringen. Es soll keinen Unterschied machen, ob Sie an einer Besprechung von zuhause oder direkt im Büro teilnehmen. Gemeinsam entscheiden Teams, ob für das Brainstorming das persönliche Treffen im Büro geeigneter ist oder ein virtueller Austausch.“

Mehr Freiraum und Vertrauen

Der Vorstandschef sieht durch die Pläne eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie garantiert. „Sie selbst entscheiden, wie oft sie in die Firma fahren möchten. Wir erkennen an, dass Sie überall innovativ und kreativ sind und ihren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten.“ Mehr Freiraum und Vertrauen fördere Motivation, Kreativität und Engagement.

Pläne mit Belegschaft diskutiert

Die von einer Projektgruppe entwickelten Pläne sind diskutiert worden im Führungsgremium Group Executive Committee, mit den verschiedenen Gesellschaften am Standort Hannover und mit den Arbeitnehmervertretungen. Außerdem fanden Workshops mit Führungskräften statt.

Dabei gab es durchaus kritische Anmerkungen. Der Vorstandschef: „Wir haben durchaus kontrovers diskutiert, ob ein solcher Umbau in die Zeit passt. Und wir sind überzeugt, dass er das tut. Wir haben die Krise genutzt, um uns tiefgreifend zu verändern.“

Absprachen regeln Präsenzpflicht

„Wir wachsen als Team am Standort Hannover enger zusammen“, meint Joussen. Es gehe nicht um ein „entweder oder“ für die Zukunft, sondern um eine neue Balance zwischen Arbeiten im Büro und den Chancen durch mobiles Arbeiten, wo immer das möglich ist.

Ganz auf Präsenz im Büro zu verzichten, sei unmöglich. „Es wird Absprachen innerhalb von Teams geben, wann Präsenz im Büro notwendig ist. Aber grundsätzlich sollen Sie entscheiden.“

