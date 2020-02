Tui-Arena bald Geschichte: Ab April hat ZAG die Namensrechte

Jetzt ist es offiziell: Ab 1. April heißt die Halle an der Expo-Plaza ZAG-Arena. Eigentümer Günter Papenburg will am Mittwoch die Zeitarbeitsfirma als neuen Namenssponsor präsentieren. Fünf Jahre lang stand noch Tui-Arena an der Fassade, obwohl der Touristikkonzern sein Sponsoring eingestellt hatte.