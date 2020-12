Türkisches Konsulat: Hannovers mutigster Taxifahrer für „heldenhaften Einsatz“ gewürdigt

Hannover

Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen, er ging als Held hervor – nicht zum ersten Mal. Taxifahrer Atila Talu (56) hatte am 19. Dezember einen Fahrgast als Einbrecher entlarvt, diesen samt Beute bei der Polizei abgeliefert. Während beim Dieb die Handschellen klickten, klickten bei Talu die Kameras. In ganz Deutschland wurde über Hannovers mutigsten Taxifahrer berichtet. Am Mittwoch wurde der 56-Jährige für seine Courage im türkischen Konsulat an der Christuskirche gewürdigt.

„Der Einsatz von Atila Talu war heldenhaft“, ehrte ihn die Generalkonsulin Gul Özge Kaya. Im Namen der gesamten türkischen Bevölkerung bedankte sie sich beim Taxifahrer, der vor etwa 20 Jahren nach Deutschland zog. Sein Eingreifen sei für sie ein Zeugnis von guter Integration: „Es zeigt, wie die Türken ein fester und wichtiger Bestandteil der deutschen Gesellschaft sind.“

Anzeige

Handeln zeugt von „großer Zivilcourage“

Am frühen Morgen des 19. Dezember nahm Talu an der Goseriede einen 41 Jahre alten Fahrgast mit, der ihm schon beim Einsteigen merkwürdig vorkam. Die Fahrt sollte nach Anderten gehen, mit Zwischenstopp an der Marktkirche. Dort angekommen wuchs ungute Gefühl beim Taxifahrer, als sein Kunde kurze Zeit später mit Whiskey und einem iPad zurückkam. Als der auffällige Passagier die Fahrt mit jenen Waren begleichen wollte, machte es beim 56-Jährigen klick: Statt zum gewollten Zielort fuhr er direkt zur Polizeiwache in Lahe.

Lesen Sie auch: Mutiger Taxifahrer fährt Einbrecher direkt zum Polizeirevier

Dort identifizierten die Beamten die Gegenstände als Diebesgut aus einem Einbruch in der Nacht zuvor. Danach klickten die Handschellen beim 41-jährigen Fahrgast. „Sein Einsatz zeugt von großer Zivilcourage, die keine Selbstverständlichkeit ist“, adelte die Generalkonsulin. Talu selbst war von der Einladung gerührt: „Das ist ein schönes Gefühl und eine große Ehre für mich.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Taxifahrer zeigte bereits in der Vergangenheit Courage

Der Taxifahrer zeigte schon früher Courage: 2018 vergaß ein Autohändler seine Tasche in Talus Fahrzeug, die er ohne zu zögern abgab. Inhalt: 101.000 Euro. Von der Taxizentrale „Hallo Taxi“ wurde er daraufhin als „ehrlichster Taxifahrer Hannovers“ geehrt.

Lesen Sie auch: Wie Taxifahrer Atila Talun einen Randalierer in Linden stoppte

Das Jahr darauf sprang er am Schwarzen Bären zwei Polizisten zur Hilfe, die von einem Randalierer in Schach gehalten wurden. Nun die dritte Heldentat. Die Generalkonsulin hob hervor: „Sie haben die Welt wieder ein Stück besser gemacht.“

Von Jens Strube