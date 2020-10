Hannover

14. Oktober – das genau ist der Jahrestag. Am Flughafen von Istanbul verhafteten Polizisten vor einem Jahr Yüksel Weßling. Der heute 65-Jährigen, die 27 Jahre lang erst als Erzieherin, dann als Sozialpädagogin für die Stadt Hannover arbeitete, wirft die türkische Justiz vor, sie sei Mitglied einer bewaffneten terroristischen Vereinigung. Nach vier Tagen Haft kam sie auf freien Fuß – darf aber die Türkei seitdem nicht verlassen.

„Am 2. Dezember soll ihr der Prozess gemacht werden“, berichtet ihr Mann Jürgen Weßling. Seit 34 Jahren sind die beiden ein Paar. Der Programmierer hatte einige Monate in der Türkei verbracht und Yüksel dort kennen- und lieben gelernt. Hochzeit in Hannover, Tochter Leyla kam zur Welt. Sie lebt heute in Köln, und seit Yüksel Weßlings Ruhestand ist Bonn die Heimat der Eltern.

Eine Handynachricht vor der Haft

Von dort fuhren beide im August 2019 in die Türkei, Yüksel Weßlings Bruder lag im Sterben. Am 5. Oktober flog ihr Mann nach Deutschland zurück. Völlig unbehelligt. Yüksel Weßling wollte ihm neun Tage später folgen. Als die Polizisten zugriffen, konnte sie gerade noch eine Nachricht vom Handy an ihn schicken.

Vier Tage Haft und Verhöre folgten, dann die Entscheidung: „ Ausreiseverbot“. „Yüksel muss keine Fußfesseln tragen und darf sich frei bewegen“, berichtet ihr Mann. Ihm habe das Mut gemacht: „War sicher alles ein Missverständnis.“

War es aber nicht. Denn inzwischen liegt eine 56 Seiten dicke Anklageschrift vor. Die Vorwürfe nennt der Rentner absurd. Aufgeführt sind Demonstrationen, an denen Yüksel Weßling teilnahm, angebliche Mitgliedschaften in kurdischen Vereinen und der Besuch einer Veranstaltung gegen die Verfassungsreform, die Präsident Recep Erdogans Macht festigen sollte.

Kritik an Recep Erdogan

Den türkischen Machthaber sieht die einstige Lehrerin kritisch. Aufgewachsen im kurdischen Tuncli (wo sie heute bei ihrer Schwester auf den Prozess wartet), fühlt sie sich dem alevitischen Glauben verbunden. Und damit dem Gedanken, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Religion oder seinem ethnischen Hintergrund gleichwertig zu betrachten ist.

Mahnwache am Kröpcke Die sofortige Ausreisemöglichkeit für Yüksel Weßling fordert Hannovers Ex-OB Herbert Schmalstieg. Mit dem städtischen Gesamtpersonalrat, der Gewerkschaft Verdi, dem Friedensbüro und Kargah, dem Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit, hat er für Freitag eine Mahnwache vorbereitet. Von 16 bis 17 Uhr läuft die Solidaritätsaktion für die Deutsch-Türkin am Kröpcke. Auch ihr Mann, Jürgen Weßling, wird dazu aus Bonn anreisen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) aus Göttingen unterstützt die Aktion. In der Anklageschrift würden absurde Vorwürfe erhoben. „Diese Konstellation ist leider typisch für die heutige Türkei“, erklärt Nahostexperte Kamal Sido. „Die Justiz in der Türkei ist in weiten Teilen politisch gesteuert und ausländische Staatsangehörige türkischer Herkunft werden als außenpolitisches Druckmittel ihrer Freiheit beraubt.“ Von der Bundesregierung erwarten Schmalstieg und die Mitstreiter mehr Einsatz. Sie müsse vom türkischen Staatspräsidenten Erdogan und seiner Regierung unmissverständlich verlangen, die Ausreisesperren für Yüksel Weßling und die weiteren deutschen Staatsbürger sofort aufzuheben. Das fordern in einem Aufruf an Bundesaußenminister Heiko Maas mehr als 150 Unterstützer – unter ihnen Ministerpräsident Stephan Weil,OB Belit Onay, Frank Bsirske, langjähriger Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi und Theologin Margot Käßmann. kig

Dieses Weltbild hat Yüksel Weßling geprägt und angespornt auch bei ihrer Arbeit für die Stadt. Sie baute mit das Integrations- und Sprachprojekt „Rucksack-Mütter“ auf. Sie demonstrierte für Frauenrechte und gegen die Macht der Militärs.

„Wir haben uns nie Gedanken gemacht, dass das Folgen haben könnte“, sagt ihr Mann. Nähe zu Yüksel Weßling erlebt er seit einem Jahr nur noch übers Telefon. „Jeden Abend rufe ich an.“ „Es geht ihr gut. Gesundheitlich.“

Notaufnahme in der Klinik

Das ist seit Vorliegen der Anklageschrift nicht selbstverständlich. Wegen bedrohlicher Kreislaufprobleme musste die Frau mit der doppelten Staatsbürgerschaft in die Notaufnahme eines Krankenhauses. „Sie darf sich nicht aufregen.“

Das ist ein frommer Wunsch, wenn der Prozess so kurz bevorsteht. Yüksel Weßling lässt sich vertreten von ihrem Neffen, der Rechtsanwalt ist und wird inzwischen vom Deutschen Konsulat betreut. Ihr Mann hofft auf Prozessbeobachtung und auf Einstellung des Verfahrens. „Ihr könnte aber auch eine Haftstrafe von einem bis zu neun Jahren drohen“, befürchtet er – und seine Stimme bricht. „Warum dringt Deutschland bei der Türkei nicht viel stärker auf Freilassung?“ Mindestens 66 Deutsche stünden unter Ausreiseverbot und mindestens 59 seien in Haft. Öffentlich in Deutschland immer wieder dagegen anzugehen, könnte den Betroffenen vielleicht helfen.

Von Vera König