Ausgesperrt – und das zweijährige Kind einer Familie aus Burgwedel-Engensen allein in der Wohnung. Das Paar ruft den Schlüsseldienst und muss noch an der Haustür 746,96 Euro zahlen. Hat der Schlüsseldienst die Notlage ausgenutzt? Darum geht es am Donnerstag im Landgericht Hannover.